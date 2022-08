Keuken Kampioen Divisie lanceert vrijdagavond nieuwe wedstrijdbal

Vrijdag, 5 augustus 2022 om 18:00 • Laatste update: 18:54

De nieuwe Keuken Kampioen Divisie-bal voor het seizoen 2022/23 rolt vanaf vrijdagavond over de velden: de Derbystar Force. Fans hebben door middel van hun stem een groot aandeel gehad in de selectie ervan. Derbystar schotelde de volgers van de Keuken Kampioen Divisie drie ontwerpen voor, met elk een andere boodschap en betekenis.

De Derbystar Force staat voor de kracht van het voetbal. Het is een bal met een grote betekenis: het idee dat achter de bal schuilt is dat clubs en spelers in de competitie zorgen voor verbinding en maatschappelijke kracht van de regionale helden. De Force wordt de 19e wedstrijdbal van Derbystar in de Keuken Kampioen Divisie. Vrijdagavond wordt om 20.00 uur op zeven velden tegelijkertijd afgetrapt met de nieuwe bal.

Voetbalzone is ook komend seizoen de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie. Beide partijen kunnen vrijdag bevestigen dat de onderlinge verbintenis met een jaar is verlengd, waardoor Voetbalzone en de Keuken Kampioen Divisie nu voor het vijfde seizoen op rij aan elkaar verbonden zijn. Dat betekent dat de website uitgebreid verslag blijft doen van alles wat er zich in de spannendste competitie van Europa afspeelt.