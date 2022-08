Voetbalzone verlengt als officieel mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie

Vrijdag, 5 augustus 2022 om 14:00 • Laatste update: 14:46

Voetbalzone is ook komend seizoen de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie. Beide partijen kunnen vrijdag bevestigen dat de onderlinge verbintenis met een jaar is verlengd, waardoor Voetbalzone en de Keuken Kampioen Divisie nu voor het vijfde seizoen op rij aan elkaar verbonden zijn. Dat betekent dat de website uitgebreid verslag blijft doen van alles wat er zich in de spannendste competitie van Europa afspeelt!

Vrijdagavond is Keuken Kampioen Divisie-avond en dat geldt zeker voor Voetbalzone. Zeventig procent van de wedstrijden in een speelronde wordt op vrijdagavond gespeeld en dus doet Voetbalzone op dat moment, en gedurende de rest van het weekend, uitgebreid verslag van alles wat zich in en rond de stadions voordoet. Door de hernieuwde verbintenis die beide partijen met elkaar aangegaan zijn, blijft al het nieuws rond de competitie te lezen. De Keuken Kampioen Divisie wordt zo de start van jouw voetbalweekend.

Waarschijnlijk de sterkste Keuken Kampioen Divisie ooit trapt vrijdagavond af. Met topaffiches als Heracles Almelo - ADO Den Haag en PEC Zwolle - De Graafschap valt er in de eerste speelronde al meteen genoeg te genieten op de Nederlandse velden. Daarnaast krijgt Willem II op de eerste speeldag de talenten van PSV op bezoek en ontvangt NAC Breda in eigen huis het ambitieuze Helmond Sport.

Verslaggever Labib Bitchou is vanaf nu elke vrijdag aanwezig bij een wedstrijd. Daarnaast is er wekelijks een aflevering van de rubriek Talentscout, waarin jonge spelers vertellen over hun (aanstaande) doorbraak in de Keuken Kampioen Divisie. Tenslotte mag ook verwacht worden dat Voetbalzone bovenop het nieuws zit en dat uitgebreid verslag wordt gedaan van de gespeelde wedstrijden.