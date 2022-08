NEC kondigt vlak voor aanvang Eredivisie goed supportersnieuws aan

Maandag, 1 augustus 2022 om 16:46 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 16:47

NEC kan komend seizoen vijfhonderd gasten ontvangen in het bezoekersvak van het Goffertstadion. De Nijmegenaren melden op hun eigen website dat het beschadigde vak inmiddels is gerestaureerd en goedgekeurd. Dat proces heeft maanden in beslag genomen, maar de goedkeuring komt voor NEC, dat zondag zijn Eredivisie-seizoen in eigen huis opent tegen FC Twente, op een heel goed moment.

De restauratie was nodig nadat op 17 oktober 2021 een deel van het uitvak van het Goffertstadion instortte. Op dat moment vierden supporters van Vitesse feest, na de overwinning van de Arnhemmers op hun aartsrivaal (0-1). Voor de ogen van de spelers van Vitesse zakte een deel van de tribune in, waarna het stadion van de Nijmegenaren om veiligheidsredenen enige tijd leeg moest blijven. De laatste wedstrijden van vorig seizoen stelde NEC een ingekort bezoekersvak ter beschikking. Met de hulp van enkele bouwbedrijven hebben de Nijmegenaren nu dus weer de mogelijkheid om vijfhonderd man te kunnen huisvesten. Om de veiligheid te garanderen is er gekozen om het ingestorte tribunedeel te versterken met een stalen constructie, die is volgestort met beton. De Nijmegenaren noemen het 'een oplossing die goed en snel te realiseren was'.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Algemeen directeur Wilco van Schaik is vanzelfsprekend verheugd met het goede nieuws. "De instorting van het bezoekersvak vorig jaar oktober luidde voor NEC een lastig jaar in", vertelt de bestuurder. "Met het herstel van het vak sluiten we een nare periode af voor de club. Alle betrokken partijen hebben zich vanaf dat moment keihard ingezet om het stadion, inclusief het bezoekersvak, volledig veilig te krijgen. Het doel om vanaf dit seizoen weer vijfhonderd bezoekende supporters in het bezoekersvak te ontvangen is dan ook geslaagd. Zo hoort voetbal ook te worden gespeeld, met thuis- en uitpubliek. We willen iedereen die heeft meegewerkt aan deze operatie hartelijk danken. Vanaf dit seizoen zal een uitverkochte Goffert weer een échte uitverkochte Goffert zijn!”

NEC zal met het versterkte uitvak hopen de goede prestaties van vorig seizoen te kunnen evenaren of verbeteren. De ploeg van Rogier Meijer bleef als promovendus weg van de onderste regionen en verbaasde vriend en vijand door zich bijna voor de play-offs om Europees voetbal te plaatsen. Door een matige reeks in de slotfase van vorige seizoen eindigden de Nijmegenaren uiteindelijk als elfde.