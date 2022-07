‘Sepp van den Berg mag door interesse dromen van Premier League-debuut’

Maandag, 25 juli 2022 om 08:15 • Jordi Tomasowa

Sepp van den Berg is op de radar van Bournemouth verschenen. Dat schrijft de Daily Mail. De twintigjarige verdediger van Liverpool werd het afgelopen anderhalf jaar verhuurd aan Preston North End en kan met een mogelijke uitleenbeurt aan promovendus Bournemouth mogelijk zijn eerste minuten in de Premier League gaan maken.

Volgens de Britse tabloid bekijkt manager Scott Parker de mogelijkheden om de selectie van Bournemouth te versterken en heeft hij hierbij zijn oog laten vallen op Van den Berg. De jeugdinternational van Nederland beschikt bij Liverpool nog over een contract tot medio 2024. In het centrum van de defensie van the Reds moet hij echter Virgil van Dijk, Ibrahima Konaté, Joe Gomez en Joel Matip voor zich dulden, waardoor een nieuwe uitleenbeurt waarschijnlijk de beste optie is om regelmatig aan speelminuten in een eerste elftal te komen.

Van den Berg maakte in 2019 de overstap van PEC Zwolle naar Liverpool, dat hem tijdens de tweede helft van het seizoen 2020/21 verhuurde aan Preston North End. De samenwerking beviel voor alle betrokken partijen goed, wat vorig seizoen leidde tot een nieuwe huurdeal voor het hele seizoen. Van de Berg speelde in totaal 66 officiële duels voor the Lilywhites, waarin hij goed was voor 3 goals en één assist.

Van de Berg speelde afgelopen seizoen nagenoeg alles in de Championship. “Het is een zware competitie, erg zwaar", vertelde de centrumverdediger in oktober vorig jaar in gesprek met het clubkanaal van Liverpool. "Erg fysiek, het tempo is hoog en het spel gaat telkens van kant naar kant. Ik denk dat ik dit als speler ook nodig heb. Het is zwaar, maar ik geniet van iedere wedstrijd.” Mocht de huurdeal met Bournemouth daadwerkelijk doorgang vinden, dan krijgt Van den Berg de kans om zich op het hoogste niveau in Engeland te bewijzen. Met een tweede plaats in de Championship verzekerden the Cherries zich afgelopen seizoen van promotie.