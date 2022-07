PSV is Ajax met enorm bedrag te snel af voor ‘nieuwe Frenkie de Jong’ (16)

Zondag, 24 juli 2022 om 16:10 • Laatste update: 16:27

PSV is dicht bij een akkoord met sc Heerenveen over de overname van Tygo Land, zo meldt het Eindhovens Dagblad. De Noord-Brabanders trekken liefst een half miljoen euro uit om het zestienjarige toptalent weg te halen uit Friesland. PSV betaalt de transfersom voor Land uit een speciale talentenpool, die recent door de club is opgezet.

Land ondertekende op 1 juli 2021 al op vijftienjarige leeftijd zijn eerste profcontract bij Heerenveen, kort nadat de minimumleeftijd in Nederland daarvoor met één jaar werd verlaagd (voorheen kon dat pas op zestienjarige leeftijd). Heerenveen ging daartoe over om in elk geval een transfersom over te houden aan de rechtsbenige centrale middenvelder, aan wie al jaren wordt getrokken door andere profclubs. Vanwege zijn speelstijl wordt hij weleens vergeleken met Frenkie de Jong.

Zelf vertelde Land, die al vanaf zijn vierde voor Heerenveen speelt, daar een jaar geleden al over tegenover RTV Drenthe. "Vanaf de Onder 13 kwam er belangstelling van andere clubs, FC Groningen bijvoorbeeld", aldus het toptalent. "Ajax en PSV zijn uiteindelijk ook wel gekomen. Ik wist altijd wel dat Heerenveen de beste club voor mij was. Het maakt niet uit of we tegen Ajax spelen of een andere club, we proberen altijd gewoon te voetballen. Dat past ook het best mij." Nu acht Land zich dus alsnog rijp voor de oversteek naar de Nederlandse voetbalelite.

Land geldt als een van de grootste talenten uit de jeugdopleiding van Heerenveen en mocht op vijftienjarige leeftijd al meetrainen met de Onder 18. Hij werd geboren in Peize, een klein dorp in het noordoosten van Drenthe, en ligt bij Heerenveen vast tot medio 2024. Langer dan voor drie seizoenen mag een vijftienjarig talent wettelijk niet tekenen.