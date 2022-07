Fortuna troeft NEC financieel af met op een na duurste aankoop ooit

Woensdag, 20 juli 2022 om 20:29 • Wessel Antes • Laatste update: 20:49

Rodrigo Guth wordt de nieuwste aanwinst van Fortuna Sittard, zo meldt De Limburger woensdagavond. De 21-jarige centrale verdediger van Atalanta gaat een vijfjarig contract tekenen in Limburg. De Braziliaan speelde in het afgelopen seizoen nog voor NEC, dat ook langer met Guth door zou willen maar hem simpelweg niet kan betalen. Fortuna maakt naar verluidt een miljoen euro over naar Bergamo.

Daarmee vertrekt Guth bij Atalanta zonder zijn debuut in de hoofdmacht te hebben gemaakt. De Italiaanse club kocht hem in augustus 2017 voor bijna zeven ton weg bij het Braziliaanse Coritiba. De jeugdinternational van Brazilië ligt in Bergamo nog vast tot 2025, maar gaat zijn contract dus niet uitdienen. In het afgelopen seizoen speelde Guth 24 officiële wedstrijden voor NEC, waarin hij een goede indruk achterliet en een doelpunt wist te scoren.

Hoewel Guth bij NEC niet direct basisspeler was, speelde hij vanaf december vrijwel alles. In april liet trainer Rogier Meijer al weten hem graag langer in Nijmegen te zien. “We onderzoeken de mogelijkheden om hem langer vast te leggen. Ik ben heel blij met Rodrigo en schat hem nu ook hoger in dan Cas (Odenthal, red.). Guth heeft het in veel wedstrijden goed gedaan. Tegen FC Twente bewees hij dat opnieuw en vond ik hem de man of the match”, aldus Meijer destijds tegenover Voetbal International.

De transfer laat wederom zien dat Fortuna kapitaalkrachtig is. Guth wordt in Sittard de duurste inkomende transfer sinds Ruud Hesp van Barcelona in 2000/01 (1,2 miljoen euro). Eerder liet Michel Vlap tegenover Voetbal International weten dat hij bij Fortuna een stuk meer had kunnen verdienen dan bij FC Twente. Desondanks koos hij voor de overstap naar Enschede. Fortuna wist deze zomerwindow wel al te stunten met de komst van Burak Yilmaz en Dogan Erdogan. Daartegenover staat het vertrek van Zian Flemming. De aanvallende middenvelder leverde Fortuna met zijn transfer naar Millwall maar liefst 2,5 miljoen euro op. Een uitgaand transferrecord voor de club uit Sittard.