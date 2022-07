Voormalig Utrecht-smaakmaker (30) hangt voetbalschoenen aan de wilgen

Dinsdag, 19 juli 2022 om 08:22 • Tom Rofekamp • Laatste update: 08:48

Tommy Oar heeft een punt gezet achter zijn carrière als professioneel voetballer. De dertigjarige linksbuiten wil tijd vrijmaken voor zijn ambities buiten het veld, en heeft daarom de naar eigen zeggen 'moeilijke beslissing' genomen om zijn voetbalschoenen aan de wilgen te hangen. In Nederland is Oar vooral bekend vanwege zijn vijf seizoenen in dienst van FC Utrecht, waar hij bij tijd en wijle flink imponeerde op de vleugels.

De Australiër grijpt Twitter aan om zijn beslissing te delen. "Ik wil graag van deze mogelijkheid gebruikmaken om het beëindigen van mijn carrière als profvoetballer aan te kondigen. Het zou nooit een gemakkelijke beslissing worden, maar het voelt als de juiste tijd om mijn ambities buiten het veld na te streven. Ik heb het geluk gehad de afgelopen veertien jaar prachtige mensen te hebben mogen leren kennen, naar en op geweldige plekken te hebben mogen reizen en wonen en ongelofelijke momenten te hebben meegemaakt met teamgenoten en staf. Ik ben extreem trots op wat ik bereikt heb. Ik wil iedereen bedanken voor hun support sinds ik een klein jongetje was met een voetbaldroom."

Als speler van Brisbane Roar ging Oar samen met land- en teamgenoten Michael Zullo en Adam Sarota in 2010 op stage bij FC Utrecht. De Domstedelingen raakten overtuigd van het drietal Socceroos, waarvoor ze uiteindelijk een gezamenlijke som van twee miljoen euro neertelden. Toen in eigen land nog gedoopt als 'de nieuwe Harry Kewell' begon Oar al snel zijn klasse te tonen. De vleugelaanvaller was niet vaak trefzeker (5 goals in totaal over 5 seizoenen), maar kon in zijn 117 duels voor Utrecht wel 23 assists overleggen. Het kwam hem in 2014 nog op interesse van Ajax te staan.

Uiteindelijk diende Oar zijn vijfjarige contract bij Utrecht uit en vertrok in 2015 transfervrij naar Ipswich Town. Na een half seizoen liet de 28-voudig international zijn contract daar al ontbinden. Oar keerde terug naar Brisbane Roar, en bleef op een uitstapje van een jaar bij APOEL Nicosia na de rest van zijn spelerscarrière in Australië voetballen. Zijn meest recente club was Macarthur FC, waar hij eind juni uit zijn contract liep.