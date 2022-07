Riyad Mahrez doet fans perplex staan met ‘miljonair onwaardig’ gedrag

Zondag, 17 juli 2022 om 16:55 • Tom Rofekamp

Voetballers en clubs zijn anno 2022 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Lionel Messi, Memphis Depay, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski en Zlatan Ibrahimovic, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Riyad Mahrez heeft zaterdag voor flink wat verbazing gezorgd bij zijn Twitter-volgers. De aanvaller van Manchester City deelde een foto op het sociale medium waarop hij het vliegtuig instapte voor de oefentrip met zijn team in de Verenigde Staten. Op de foto had Mahrez zijn telefoon in zijn hand, die zichtbaar beschadigd was aan de achterzijde. Gegeven zijn miljoenensalaris konden zijn volgers amper geloven dat de 31-jarige Algerijn met een gehavend toestel rondliep.

"Ja, weet ik", reageerde Mahrez nog met een aanvullende tweet voordat de storm aan reacties kon losbarsten. "Het is onmogelijk om niet het geld te hebben voor een nieuwe iPhone', deelde een volger. "Riyad, vervang je telefoon", beval een ander de vleugelspits zo'n beetje. Sommige van zijn volgers waren juist bereid Mahrez een helpende hand te bieden. "Ik kan je wel wat geld lenen als je krap bij kas zit", schreef een fan gekscherend.

Mahrez, die afgelopen vrijdag zijn verbintenis bij Manchester City met twee jaar openbrak, maakte van de gelegenheid gebruik om zijn contractverlenging aan te kaarten. "Ik wachtte op het nieuwe contract", grapte de aanvaller in reactie op wederom een verbaasde supporter. Mahrez ligt door zijn contractverlenging nu tot medio 2025 vast in het Etihad Stadium. Sinds zijn komst van Leicester City in de zomer van 2018 won hij acht prijzen met zijn huidige club.