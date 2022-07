Galtier kan niks met transfergerucht: ‘Hebben er samen om gelachen’

Zondag, 17 juli 2022 om 09:45 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 10:27

Christophe Galtier hoopt komend seizoen nog steeds de beschikking te hebben over Neymar. De nieuwe trainer van Paris Saint-Germain laat echter weten dat de uiteindelijke beslissing over de toekomst van de Braziliaan door de club zal worden genomen. Net als Neymar, lonkt er ook voor verdediger Presnel Kimpembe mogelijk een vertrek uit Parijs.

Galtier verving eerder deze maand Mauricio Pochettino als trainer van PSG. De Franse grootmacht wist Kylian Mbappé na een lange transfersoap langer aan zich te binden en heeft ook de intentie om het contract van Lionel Messi te verlengen. Volgens verschillende media heeft Neymar daarentegen van de clubleiding te horen gekregen dat hij deze zomer uit Parijs mag vertrekken. Neymar ligt bij PSG al langer onder vuur, mede doordat hij afgelopen week vier kilo te zwaar terugkeerde van zijn vakantie.

Galtier hoopt echter dat Neymar de deur bij PSG deze zomer niet achter zich dichttrekt. Toch wordt een vertrek niet helemaal uitgesloten door de Franse oefenmeester. “Er zijn veel dingen waar ik geen controle over heb”, zegt Galtier tegenover l’Équipe. De Brazliaan werd de afgelopen weken aan meerdere clubs gelinkt, waaronder Chelsea. Dat gold ook voor PSG-verdediger Kimpembe.

Chelsea-manager Thomas Tuchel is op zoek naar defensieve versterkingen om het vertrek van Andreas Christensen (Barcelona) en Antonio Rüdiger (Real Madrid) op te vangen. De Duitse oefenmeester zou het jeugdproduct van PSG op het oog hebben als nieuwe linker centrale verdediger. “Ik heb alles gelezen wat er over Kimpembe is geschreven. We hebben er zelfs samen om gelachen”, zegt Galtier. “Ik mag hem graag, hij is een geweldige centrumverdediger, maar ik weet niet wat er gaat gebeuren.”

De voormalig trainer van OGC Nice onthulde bij zijn aanstelling al met een smallere selectie te willen werken en gaat hier nu dieper op in. “We beginnen dit seizoen met 21 veldspelers, en een paar jongeren. De grote clubs die op een zeer hoog niveau presteren, zijn de clubs die erin slagen om de beste talenten te integreren in een ervaren en kwalitatief sterke selectie.”