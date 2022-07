ADO haalt bewezen doelpuntenmaker terug naar Keuken Kampioen Divisie

Donderdag, 14 juli 2022 om 19:40 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:58

ADO Den Haag heeft in Joël Zwarts een nieuwe versterking gevonden. De 23-jarige aanvaller wordt voor een seizoen gehuurd van het Duitse Jahn Regensburg, waar hij een moeizaam eerste seizoen kende. Zwarts was eerder wél succesvol bij Excelsior en zal in de selectie van Dirk Kuijt in eerste instantie vermoedelijk worden gezien als stand-in voor Thomas Verheydt.

Opmerkelijk is dat Zwarts volgens het Algemeen Dagblad de kans liet liggen om terug te keren bij Excelsior. De Kralingers wilden de 1,90 meter lange spits graag meenemen naar de Eredivisie, maar Zwarts geeft de voorkeur aan een avontuur bij ADO, dat na het mislopen van promotie opnieuw in de Keuken Kampioen Divisie uitkomt. Zwarts kwam het afgelopen seizoen tot 2 goals in 24 optredens in de 2. Bundesliga, waarvan overigens 19 keer als invaller.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Op het tweede Nederlandse niveau was de aanvaller eerder succesvoller. Zwarts produceerde in het seizoen 2020/21 tien goals en tien assists in dertig competitieduels voor Excelsior, waarmee hij dus een transfer naar Duitsland verdiende. Zwarts is van origine overigens meer een vleugelspits dan centrumaanvaller, maar verhuisde in Kralingen meer en meer naar de as van het veld. Bij Jahn Regensburg speelde hij bijna uitsluitend als spits.

ADO raakte deze zomer met onder meer Herve Matthys, Samy Bourard en Sem Steijn belangrijke spelers kwijt, die ook nog eens transfervrij vertrokken. De club haalde Kuijt en Daryl Janmaat binnen als respectievelijk coach en technisch directeur en begon zich vervolgens te roeren op de transfermarkt. Zwarts is de zesde zomeraanwinst van de Haagse club, na Abdel Belarbi, Jordy Wehrmann, Dirk Carlson, Gylermo Siereveld en Max de Waal.