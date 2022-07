DC United-trainer Rooney ziet niets in transfer: ‘Wil spelers die hongerig zijn’

Donderdag, 14 juli 2022 om 08:22 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 08:38

DC United-trainer Wayne Rooney sluit het binnenhalen van Luis Suárez uit. De 35-jarige spits, die na zijn vertrek bij Atlético Madrid transfervrij is, liet onlangs weten meerdere aanbiedingen te hebben gehad van clubs uit de Major League Soccer. Rooney werd woensdag aangesteld als nieuwe trainer van DC United, maar de oud-international van Engeland is van mening dat Suárez niet in zijn systeem past.

“Ik respecteer Luis Suárez enorm. Hij is een ongelooflijke speler, maar wat ik wil zijn spelers die hongerig zijn," zei Rooney tijdens een persconferentie. Ik zoek spelers die in staat zijn om elke wedstrijd te spelen, elke training bij te wonen. We werken er hard aan om het juiste profiel van spelers te vinden en ik ben er zeker van dat we op de korte termijn nieuwe aanwinsten kunnen aankondigen.”

Suárez sloot een overstap naar de MLS eerder niet uit, al gaf hij wel te kennen dat het niet zijn voorkeur heeft. "Sommige clubs zijn geïnteresseerd, maar ik moet inschatten of ze een kans hebben om zich te kwalificeren voor de play-offs", zei de spits tegenover MLS Report. "Ik sluit de deur voor niemand en ik heb naar alle aanbiedingen geluisterd, maar als sommige teams in de MLS zich niet kwalificeren voor de play-offs, eindigt hun seizoen in de eerste week van oktober en dat zou niet goed voor voor mij zijn omdat ik dan een maand geen wedstrijden speel in aanloop naar het WK.”