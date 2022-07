‘Arrogante’ Gravenberch werd flink op plek gezet door Ten Hag: ‘Was echt nodig'

Ryan Gravenberch blikt met een goed gevoel terug op zijn tijd bij Ajax. Ajax TV documenteerde de middenvelder om op zijn twaalf jaar bij de Amsterdamse club te reflecteren, ESPN zond deze docu donderdagavond uit. Gravenberch vertelt onder meer over zijn ongewenste periode bij Jong Ajax en zijn band met trainer Erik ten Hag, die onlangs vertrok naar Manchester United.

Gravenberch zegt Ajax te verlaten met ‘een raar gevoel’. “Ik ga mijn teamgenoten, trainers en fysio’s niet meer zien. Ik ga ze allemaal achterlaten." De middenvelder kwam op zijn achtste over van Zeeburgia, de amateurclub waar hij begon. Na twaalf jaar tekende hij tot medio 2027 bij Bayern München voor een transfersom van maximaal 24 miljoen euro. “Ze zien me als linker- en rechtercontroleur en als goede speler. Het is aan mij om dat te laten zien”, spreekt hij gretig.

'De glimlach van de Toekomst' ?? Nog één keer, @RGravenberch... ? ? Vanavond 19:00u - @ESPNnl ? Vrijdag 7:00u - YouTube & Ajax App pic.twitter.com/FR0IbI9wvG — AFC Ajax (@AFCAjax) July 7, 2022

Nog altijd is Gravenberch de jongste debutant ooit van Ajax. Met 16 jaar en 130 dagen mocht hij zijn opwachting maken tegen amateurclub Te Werve in de beker (0-7 winst). Gravenberch dacht het toen wel gemaakt te hebben. “Ik dacht voor mezelf dat ik er helemaal klaar voor was en dat liet ik de trainer ook weten.” Hij was dan ook onaangenaam verrast toen trainer Ten Hag hem de rest van het seizoen bij Jong Ajax stalde, al weet hij nu beter. “Ik zat er een tijdje mee, maar als je achteraf terugkijkt, weet je wel dat Jong Ajax echt nodig was. 'Eerst betrouwbaar worden', zei Ten Hag."

Fysiek en mentaal moest de middenvelder zich nog ontwikkelen, een boodschap die hij vanaf zijn jeugd al meekreeg. “Van Gery Vink in de Onder 17 heb ik het meest geleerd. Mijn vader zei ook altijd: ‘Je moet rennen’. Ik ging aanvallen, maar niet verdedigen. Gery heeft me toen aangepakt.” Ook (inmiddels ex-)trainer Ten Hag herinnerde de gerijpte Gravenberch na zijn transfer aan de werklust die een topspeler beaamt. “Hij zei: ‘Dáár ga je werken. Je gaat rennen, jongen”, vertelt Gravenberch almaar lachend.