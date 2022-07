Feyenoord scout mogelijke opvolger van Malacia in de KKD

Donderdag, 7 juli 2022 om 15:10 • Guy Habets • Laatste update: 15:13

Feyenoord heeft belangstelling in Giacomo Quagliata, zo zegt de doorgaans betrouwbare transferexpert Gianluca Di Marzio. De linksback van Heracles Almelo zou zo'n twee miljoen euro moeten kosten en kan de leegte opvullen die Tyrell Malacia na zijn vertrek naar Manchester United heeft achtergelaten. Quagliata heeft nog een contract voor een jaar op Erve Asito.

Di Marzio zegt dat Feyenoord bereid is om de gevraagde twee miljoen neer te tellen voor Quagliata. Er zou 'sterke interesse' in de Italiaan zijn en de linksback zelf is naar verluidt gevleid door de interesse van de Stadionclub. Hij twijfelt echter wel nog over zijn toekomst, aangezien met Cagliari en Cremonese ook twee clubs uit zijn thuisland interesse hebben en Quagliata altijd nog eens in Italië zou willen spelen. Het lijkt er dus van af te hangen waar de verdediger van Heracles zelf het beste gevoel bij heeft.

Bij Feyenoord kan Quagliata eventueel gaan strijden om een basisplaats op linksback. Nu Malacia naar United is vertrokken, heeft trainer Arne Slot bijna geen opties meer over. De verwachting is dan ook dat de Rotterdammers twee spelers aantrekken die als linkervleugelverdediger uit de voeten kunnen en hen de concurrentiestrijd met elkaar laat aangaan. Quagliata moet dus één van die twee spelers worden.

De 22-jarige Italiaan brengt in ieder geval de nodige Eredivisie-ervaring met zich mee, want Quagliata maakte in januari 2020 de overstap van Pro Vercelli naar Heracles en was sindsdien de eerste keuze op linksback in Almelo. Afgelopen seizoen kwam de verdediger nog tot 29 Eredivisie-wedstrijden en was hij één van de lichtpuntjes in een verder triest seizoen voor de club uit Almelo. Na een chaotische slotdag degradeerden de Heraclieden naar de Keuken Kampioen Divisie.