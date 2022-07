Spaanse trainer wordt weggejaagd door harde kern tijdens perspresentatie

Dinsdag, 5 juli 2022 om 09:44 • Wessel Antes • Laatste update: 09:49

Albert Riera is tijdens zijn perspresentatie als nieuwe hoofdtrainer van Olimpija Ljubljana weggejaagd door ultra’s van de Sloveense club. Riera wil na twee seizoenen als assistent bij Galatasaray zelf de leiding hebben over een elftal, maar is dus met een valse start begonnen. Dat is te zien in een video van het Spaanse El Partidazo de COPE.

Hier heeft hijzelf en ook zijn verleden niets mee te maken. De harde kern van Olimpija is boos omdat de leiding van de club vrijdag afscheid nam van Robert Prosinecki. De Kroatische manager was zeer geliefd, maar onderhield een slechte relatie met clubeigenaar Adam Delius. Ook technisch directeur Mladen Rudonja moest vanwege die reden opstappen. Prosinecki maakte de clubleiding uit voor ‘leugenaars’.

?? ¡¡¡LAMENTABLE!!! ?? Los ultras del Olimpija Ljubiljana expulsan a Albert Riera en su presentación como nuevo entrenador del club ?? #PartidazoCOPE pic.twitter.com/hbpNG2cO5Q — El Partidazo de COPE (@partidazocope) July 4, 2022

Op een video is te zien dat de ultra’s tijdens de perspresentatie uit het niets opduiken. Enkele supporters bedekken hun gezicht met een zonnebril en bivakmuts. Na een hoop geschreeuw wordt Riera weggestuurd zonder de presentatie af te maken. Het zal de komende dagen moeten blijken of de fans het daadwerkelijk ook gemunt hebben op de Spanjaard. Olimpija speelt aankomende donderdag tegen het Luxemburgse FC Differdange 03 in de eerste kwalificatieronde voor de Conference League.

De veertigjarige Riera speelde tijdens zijn loopbaan als speler zestien interlands voor Spanje, waarin hij vier keer scoorde. Verder stond hij onder contract bij grote clubs als Manchester City, Liverpool, Galatasaray en Olympiakos. In zowel Griekenland als Turkije werd hij landskampioen. Bij Galatasaray zelfs twee keer. Als assistent-trainer bij de club was zijn tijd minder succesvol. In het afgelopen seizoen eindigde Galatasaray op de dertiende plek in de Süper Lig.