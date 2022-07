Sampaoli hekelt gebrek aan ambitie bij Marseille en hakt knoop door

Vrijdag, 1 juli 2022 om 14:33 • Yvo van Dorst • Laatste update: 15:01

Jorge Sampaoli stapt per direct op als trainer van Olympique Marseille. Volgens L’Équipe zou de Argentijnse oefenmeester teleurgesteld zijn in de start die de clubleiding heeft gemaakt op de transfermarkt. Dit zou voor Sampaoli reden zijn om de club per direct te verlaten. De coach had nog een contract tot medio 2023 in Marseille, dat zijn tussentijdse vertrek inmiddels heeft bevestigd.

Journalist Mohamed Bouhafsi kwam vrijdag als eerste met het nieuws dat Sampaoli zou vertrekken en later werd dit ook gemeld door Fabrizio Romano. Volgens L’Équipe zou de beslissing van de 62-jarige Argentijn te maken hebben met de start van de club de transfermarkt. Sampaoli wilde graag ervaren spelers om de Champions League mee in te gaan, maar de club haalde tot dusver alleen de negentienjarige Isaak Touré van Le Havre. De oefenmeester stond vrijdag al niet meer op het trainingsveld en heeft een gesprek met president Pablo Longoria gehad, maar de samenwerking komt desondanks voortijdig ten einde. De voorzitter komt later deze vrijdag nog met een verklaring. Marseille is in ieder geval dankbaar voor het werk dat Sampaoli heeft geleverd.

L’Olympique de Marseille et Jorge Sampaoli annoncent leur décision commune de mettre fin à leur collaboration. ?? https://t.co/wTbzqlOvwc pic.twitter.com/uQGpW43hKP — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 1, 2022

Sampaoli begon zijn carrière als trainer in Argentinië bij verschillende clubs. In 2016 maakte hij uiteindelijk de grote oversteek om coach te worden van Sevilla. Die club verliet Sampaoli in 2017 en de Argentijn werd bondscoach van zijn geboorteland. Deze functie legde de trainer neer in 2018, waarna hij na omzwervingen bij de Braziliaanse clubs Santos en Atlético Mineiro uiteindelijk bij Marseille belandde.

Marseille wist afgelopen seizoen op de laatste speeldag de tweede plek in de Ligue 1 veilig te stellen. De club uit de Franse havenstad won op de laatste speeldag van Racing Strasbourg en door een gelijkspel van AS Monaco was Marseille zeker van een plek in de Champions League. Vorig seizoen werd de ploeg van trainer Sampaoli in de halve finale van de Conference League uitgeschakeld door Feyenoord.