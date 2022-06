‘Hij heeft echt de X-factor en hoort eigenlijk niet in deze competitie thuis’

Dinsdag, 28 juni 2022 om 18:00 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 13:03

Nederlandse profvoetballers zijn in alle uithoeken van de wereld te vinden, van de spotlights van de grote Europese competities tot de meer avontuurlijke dienstverbanden op andere continenten. In de rubriek Over de Grens spreekt Voetbalzone met een speler die buiten de landsgrenzen actief is. Met deze keer aandacht voor Chris David, die afgelopen seizoen bij het Duitse SSV Jeddeloh zijn plezier in het voetbal hervond en deze zomer weer een stap omhoog wil maken.

Door Jordi Tomasowa

“Hij heeft echt de X-factor en hoort eigenlijk niet in deze competitie thuis”, het zijn de lovende woorden van Kevin Samide, aanvoerder van Jeddeloh, tegenover het Duitse sportmagazine Kicker over de 29-jarige David. “Het is een mooi stukje waardering als ploeggenoten, maar ook trainers goed over je praten”, vertelt David. De aanvallend ingestelde middenvelder kan terugkijken op een sterk seizoen bij Jeddeloh, een club die actief is in de Regionalliga.

Vol goede moed tekende David in de zomer van 2021 nog een contract bij Würzburger Kickers. Het avontuur in de 2. Bundesliga werd uiteindelijk om meerdere redenen niet wat hij ervan had verwacht en gehoopt. “Dat was een heftig jaar”, zo blikt David terug. “We kregen vier verschillende trainers in één seizoen voor de groep en uiteindelijk degradeerden we. Ook daar leer je natuurlijk van en is zoiets een ervaring die je mee moet nemen in je carrière. Ik heb toch nog zeven wedstrijden kunnen spelen in de 2. Bundesliga, wat een behoorlijk niveau is. De trainer (Marco Antwerpen, red.) die me had gehaald werd na drie, vier wedstrijden al ontslagen, dus dat werkte niet in mijn voordeel.”

David in het shirt van Würzburger Kickers, de 2. Bundesliga-club waar hij in het seizoen 2020/21 onder contract stond.

Na de degradatie vertrok David, net als vijftien andere spelers, bij Würzburger Kickers. Met de gedachte weer minuten te maken en plezier terug te krijgen in het spel, koos hij enigszins verrassend voor vierdeklasser Jeddeloh. “Het mooiste is natuurlijk dat je elk weekend op het veld staat en negentig minuten speelt”, vertelt David, die eerder uitkwam voor FC Twente, Fulham, Go Ahead Eagles, FC Utrecht en Cape Town City. “Bij Jeddeloh kreeg ik dat gevoel en ook dat ik een belangrijke speler zou worden. De trainer Oliver Reck is een grote naam in Duitsland. Hij heeft bij Schalke 04 en Werder Bremen gekeept. Ik had een goed gesprek met hem en hij gaf mij het vertrouwen en de vrijheid om mijn spel te spelen. Uiteindelijk heeft dat denk ik heel goed uitgepakt.”

Reck laat Jeddeloh komend seizoen achter zich voor een dienstverband bij Rot-Weiss Koblenz, dat op hetzelfde niveau als Jeddeloh op actief is. “Hij belt mij nu om de twee, drie dagen of ik al ergens getekend heb”, vertelt David. “Hij zegt dan: ‘Chris, ik weet dat jij hoger kan en moet spelen. Mocht er echt niks voor je komen, dan staat de deur hier altijd voor je open. Hij wil heel graag dat ik weer onder hem ga spelen, want hij weet wat hij aan mij heeft.” Reck hoopt desondanks dat David uiteindelijk wel zijn gewenste stap omhoog maakt. “Mochten er clubs, trainers of zaakwaarnemers zijn, dan kunnen ze hem altijd bellen. Dat is ook wel fijn om te weten”, zegt David. “Ik heb die stap naar Jeddeloh gemaakt om veel minuten te maken. Uiteindelijk heb ik sinds mijn komst in oktober 23 wedstrijden gespeeld met 10 assists en 4 goals zijn het goede statistieken, want het is geen makkelijke competitie. Er zijn een aantal clubs die behoorlijk sterk zijn. Bij VfB Oldenburg, Preußen Munster en Rot-Weiss Essen zitten gewoon vijftien tot twintigduizend man in het stadion.”

David is vooral blij dat hij zijn steentje heeft kunnen bijdragen aan de handhaving van Jeddeloh in de Regionalliga Nord. “Toen ik daar in oktober na negen wedstrijden tekende, hadden ze slechts vijf punten en stonden ze onderaan. Toen heerste er wel een angst om te degraderen, maar daarna hebben we het heel goed opgepakt. Na de reguliere competitie waren er nog twee rondes: een promotie- en degradatieronde. De promotieronde hadden we op doelsaldo niet gehaald, dat was al een mooi herstel na de slechte seizoensstart en in de degradatieronde zijn we uiteindelijk derde geëindigd van de twaalf ploegen.”

Met een wonderschone vrije trap bezorgde David Jeddeloh in maart een punt tegen FC Eintracht Norderstedt.

David wacht geduldig op een nieuwe club, maar is zich er ook van bewust dat het in deze tijd niet eenvoudig is een nieuwe club te vinden. “De transfermarkt is veranderd in de afgelopen twee jaar door de coronapandemie. Ik zie het ook bij vrienden van mij die transfervrij zijn en moeite hebben om ergens een contract af te dwingen.” De mogelijkheid om vanuit Jeddeloh een mooie stap te maken, is er daarentegen wel. “Jeremy van Mullem speelde hier anderhalf jaar geleden en vertrok uiteindelijk naar Sparta”, zo geeft David te kennen.

Zelf kreeg de creatieveling tijdens de winterstop van het afgelopen seizoen de kans om Jeddeloh al na drie maanden te verlaten. “Ik kon destijds met Go Ahead Eagles meetrainen om te kijken of het van beide kanten wat zou worden. Viktoria Berlin uit de 3. Bundesliga, het gepromoveerde Oldenburg en het Turkse Menemenspor meldden zich toen ook.” David dacht er destijds echter geen seconde aan om Jeddeloh al zo snel weer te verlaten. “Ik wilde toen geen transfer maken, want ik voelde me goed en wilde een volledig seizoen bij Jeddeloh spelen om ook aan mijn statistieken te werken. Qua faciliteiten was het allemaal iets minder dan dat ik gewend was, maar ik heb niet voor die club gekozen vanwege de geweldige velden. Ik wilde weer genieten van het spelletje en laten zien wat ik kan.” De middenvelder is van mening dat je de de dingen eromheen soms even moet vergeten. “Bij Fulham in de Premier League of in Nederland bij Go Ahead Eagles, FC Twente of FC Utrecht waren de faciliteiten altijd geweldig, maar uiteindelijk moet je daar niet te lang bij stil staan en gaat het slechts om één ding en dat is presteren op het veld.”

Dat David de Duitse taal vloeiend spreekt en het afgelopen seizoen binnen anderhalf uur in Enschede bij zijn familie was, heeft hem naar eigen zeggen enorm geholpen. “Het was vanwege de coronapandemie misschien niet echt de beste tijd om in Duitsland te wonen, maar Würzburg en Oldenburg zijn leuke steden. De mensen zijn hier echter heel vriendelijk en gedisciplineerd, hele fijne mensen om mee te werken.” Het meest trots is David op enkele doelpunten die hij het afgelopen seizoen voor Jeddeloh heeft gemaakt. “Het waren twee, drie fantastische goals, het was fijn dat ik met mijn kwaliteiten vaak bepalend kon zijn en het verschil kon maken.”

Met zijn goals en assists bij Jeddeloh wil David zijn visitekaartje afgeven aan andere clubs. Of hij een voorkeur heeft voor een bepaalde competitie? “Ik sta voor alles open, maar het moet wel een club zijn die bij me past”, vertelt David. “Ik voel me goed en heb een mooie leeftijd, dus dit is een goed moment om te knallen. Tot die tijd houd ik me gewoon fit. Mocht het iets langer duren, dan train ik met een club mee en ik kan ook altijd met Jeddeloh meetrainen om me fit te houden. Dan ben ik er klaar voor als een club zich meldt.”

David was namens Jeddeloh afgelopen seizoen ook trefzeker met een afstandsschot vanaf een meter of veertig.