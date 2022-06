Ajax valt wederom in de prijzen: Oscar voor creativiteit in coronatijd

Donderdag, 23 juni 2022 om 21:14 • Rian Rosendaal • Laatste update: 21:29

Ajax heeft donderdag bij de Cannes Lions de Oscar voor creativiteit in de marketingwereld veroverd. De prijs heeft te maken met de 35ste landstitel in de clubgeschiedenis die in het seizoen 2020/21 werd veroverd. Destijds werd de kampioensschaal in een lege Johan Cruijff ArenA uitgereikt, maar Ajax vond toch een manier om de supporters in de feestvreugde te betrekken. De schaal werd omgesmolten tot ruim 40.000 kampioenschapsterren, en op die manier gedeeld met alle seizoenkaarthouders. Deze 'Piece of Ajax-actie' ging de wereld over en valt ruim een jaar later dus in de prijzen.

Ajax wint de prestigieuze prijs overigens in de categorie PR. "We zijn enorm blij dat we onze meest recente schaal (de 36ste landstitel, red.) in aanwezigheid van onze fans konden ontvangen, en kijken nu al weer uit naar het volgende zilverwerk wat we hopen te behalen op het veld", verklaart commercieel directeur Menno Geelen in een reactie op de clubsite. "Maar we zijn ook onverminderd trots op de wereldwijde waardering voor ons creatieve werk buiten het veld, en deze leeuw voor Piece of Ajax in het bijzonder."

De Cannes Lions worden deze week uitgereikt tijdens het jaarlijkse ‘Festival of Creativity'. Tijdens dit evenement in het Franse Cannes wordt gekeken naar creatieve zaken die in 2021 zijn ontstaan. Hierdoor valt de Amsterdamse club met het Piece of Ajax uit mei van dat jaar in de prijzen.