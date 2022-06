Oefenduel geschrapt uit angst voor confrontatie met harde kern Ajax

Maandag, 20 juni 2022 om 16:33 • Rian Rosendaal • Laatste update: 16:40

Er gaat definitief een streep door de vriendschappelijke wedstrijd tussen KAA Gent en Ajax die stond gepland voor zaterdag 9 juli. Burgemeester Mathias De Clercq van Gent is tot dit besluit gekomen na een uitgebreide veiligheidsanalyse. "De kans is te groot dat de harde kern van Ajax hier de confrontatie komt zoeken met Gentse én andere supporters", laat De Clercq maandag optekenen door Het Laatste Nieuws.

"Op basis van een uitgebreide risico-analyse van de veiligheidsdiensten hebben we besloten de match te verbieden", aldus De Clercq, die als supporter van Gent baalt van het schrappen van de vriendschappelijke ontmoeting met Ajax van volgende maand. "De risico’s waren volgens hen te groot, de kans dat de harde kern van Ajax hier de confrontatie zou opzoeken met Gentse en andere voetbalsupporters, was reëel. Bovendien krijgen voor galamatchen geen ondersteuning van de federale politie, noch bijstand uit andere politiezones. Vandaar de beslissing om die match niet te laten plaatsvinden."

Bij Gent is er naast teleurstelling ook begrip voor het besluit om het oefenduel met Ajax te verbieden. "Natuurlijk vinden we dit heel erg jammer”, verklaart woordvoerder Tom Vandenbulcke maandag. "Ajax past honderd procent onder het begrip ‘galamatch’. Maar we hebben ook wel begrip voor het standpunt van de politie en de stad. Aan een wedstrijd tegen Ajax zijn risico’s verbonden, zelfs als we die zonder supporters van Ajax zouden spelen. Zelfs de Amsterdamse politie liet ons weten dat dan nog steeds de kans bestaat dat die harde kern alsnog afzakt naar Gent. En veiligheid primeert."

Voor Gent staat nu een oefenwedstrijd tegen FC Midtjylland op het programma op 9 juli. 'Dat klinkt veel minder sexy en groots dan Ajax, maar sportief gezien is het ook wel een zeer te respecteren tegenstander", zo benadrukt Vandenbulcke. "Deze Deense ploeg pakte in acht jaar vijf trofeeën, twee keer de beker van Denemarken, en drie keer de kampioenstitel. Ze spelen ook elk jaar Europees voetbal. Maar deze ploeg heeft niet de naam en de geweldige geschiedenis die Ajax heeft, en die we onze supporters graag hadden aangeboden."