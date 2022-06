Dani Olmo wordt midden op straat gewelddadig beroofd van peperduur horloge

Maandag, 20 juni 2022 om 07:24 • Tom Rofekamp • Laatste update: 10:09

Dani Olmo heeft vrijdag de schrik van zijn leven gekregen. De middenvelder van RB Leipzig is tijdens zijn vakantie in Valencia gewelddadig beroofd, waarbij een Rolex ter waarde van 30.000 euro werd buitgemaakt door de overvallers. Olmo en zijn broer werden opgewacht door de criminelen toen ze bij de kapper naar buiten liepen. De broer van de 24-voudig Spaans international probeerde de overval nog te voorkomen, maar raakte gewond in zijn pogingen daartoe.

Volgens regionale krant Las Provincias werd Olmo vrijdagavond rond 21.00 uur lokale tijd aangevallen door twee dieven. Ondanks de verwoede pogingen van zijn broer om de belagers te stoppen, kon hij niet voorkomen dat ze vluchtten in een voertuig dat al klaarstond. Alles wees er zo op dat er sprake was van een vooropgezet plan. Olmo's broer klampte zich naar verluidt vast aan het raam van het voertuig, maar viel daarbij uiteindelijk op straat, waarbij hij gewond raakte. Niet lang daarna kwamen politie en ambulance ter plaatse.

De naam Olmo is geen onbekende in het Nederlandse transfercircuit. De middenvelder was in de zomer van 2019 volgens La Gazzetta dello Sport erg dicht bij een overstap naar Ajax, dat hem destijds voor 22 miljoen euro poogde over te nemen van Dinamo Zagreb. Ajax-watcher Mike Verweij maakte aan die geruchten echter al snel een eind. Olmo maakte een halfjaar later de stap naar Leipzig, dat 29 miljoen voor hem neertelde. Sindsdien kwam de 24-jarige technicus tot 91 duels voor die Roten Bullen, waarin hij 16 keer scoorde en 18 keer aangever was.

Afgelopen seizoen was geen onverdeeld succes voor Olmo. In het begin van het seizoen kampte de Spanjaard veelvuldig met blessureleed en in het restant moest hij veelal genoegen nemen met een reserverol. Uiteindelijk kwam Olmo tot negentien Bundesliga-duels, waarvan twaalf als invaller. Wel kwam hij de afgelopen Nations League-campagne bij elke wedstrijd van het Spaanse nationale team in actie. Tweemaal begon Olmo vanaf het startsignaal, net zo vaak kwam hij op een later moment binnen de lijnen.