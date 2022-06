Gravenberch heeft concurrent minder na transfer van 12 miljoen naar Engeland

Vrijdag, 17 juni 2022 om 18:56 • Laatste update: 19:37

Marc Roca verruilt Bayern Munchen voor Leeds United, zo maken beide clubs via de officiele kanalen bekend. De 25-jarige defensieve middenvelder zet bij de Engelse club zijn handtekening onder een tot medio 2026 lopende verbintenis. Leeds United maakt een bedrag van twaalf miljoen euro over naar Zuid-Duitsland, al kan dat bedrag door bonussen nog oplopen.

Bayern telde in de zomer van 2020 negen miljoen euro neer om Roca op te pikken bij Espanyol, de club waar hij zijn jeugdopleiding doorliep, doorbrak in het profvoetbal en totaal 121 wedstrijden in de hoofdmacht speelde. Het verblijf van de voormalig jeugdinternational van Spanje bij der Rekordmeister werd geen doorslaand succes. Roca trekt de deur van de Allianz Arena achter zich dicht met totaal 24 officiele wedstrijden in de hoofdmacht achter zijn naam.

Over het algemeen moest Roca het bij Bayern doen met een plaats op de reservebank. Totaal tien keer stond hij aan de aftrap en met Bayern verzamelde hij tevens twee landstitels, een Duitse supercup en het WK voor clubteams op zijn palmares. Het contract van Roca bij Bayern liep nog door tot medio 2025 en Leeds United – afgelopen seizoen de nummer zeventien van de Premier League – telt volgens transfermarktexpert Fabrizio Romano twaalf miljoen euro neer om die verbintenis af te kopen.

Het betekent dat de van Ajax naar Bayern verkaste Ryan Gravenberch een concurrent minder heeft in München. Met Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Thomas Müller, Marcel Sabitzer en Jamal Musiala heeft trainer Julian Nagelsmann echter nog de nodige keuze op zijn middenveld. Naast Roca raakt Bayern met Corentino Tolisso daarentegen ook nog een middenvelder kwijt: de Fransman is in het bezit van een aflopend contract.