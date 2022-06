Ten Hag heeft twee troeven in strijd om voormalig jeugdinternational van Oranje

Maandag, 13 juni 2022 om 12:32 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:52

Manchester United hoopt zich te versterken met Malcolm Ebiowei. De achttienjarige aanvaller maakte afgelopen seizoen indruk bij Derby County en heeft zich daarmee in de kijker gespeeld bij verschillende clubs uit de Premier League. Ook Crystal Palace ziet de voormalig jeugdinternational van Oranje graag komen. Ebiowei droeg in 2018 twee keer het shirt van Oranje Onder 15, alvorens hij tevens de beschikking kreeg over de Engelse nationaliteit.

Transferexpert Fabrizio Romano meldt dat United en Palace de race om de linkspoot leiden. Ook AS Monaco zou zijn interesse kenbaar hebben gemaakt. In een eerder stadium gaven Leeds United en Tottenham Hotspur al aan een bod te overwegen. Ebiowei is van origine een spits maar kan ook op de vleugels uit de voeten. Afgelopen seizoen genoot hij onder Wayne Rooney zijn doorbraak in het eerste van the Rams, waar hij er mede door puntenaftrek niet in slaagde om degradatie naar het derde niveau af te wenden.

Ebiowei doorliep de jeugdopleidingen van Arsenal, Rangers FC en Derby County. Bij laatstgenoemde club maakte hij indruk in verschillende jeugdteams, wat ertoe leidde dat Rooney hem beloonde met een kans in de A-selectie. Afgelopen seizoen kwam hij zestien keer in actie in de Championship, waarvan elf keer als basisspeler. Daarin wist hij één treffer te noteren. Het lijkt ondenkbaar dat Ebiowei komend seizoen nog in het shirt van de degradant te bewonderen is, daar hij over een aflopend contract beschikt en schermt met interesse van menig Premier League-club.

Twee troeven

Er wordt aangenomen dat Patrick Vieira flink zal pushen bij de clubleiding van Palace om de tiener naar Londen te halen. De Fransman wist sinds zijn aanstelling bij Crystal Palace al meerdere talenten aan te trekken. Ondertussen hoopt ook United na de zomer de beschikking te hebben over Ebiowei. The Mancunians denken een streepje voor te hebben vanwege de connectie met Rooney. De clublegende van United prees Ebiowei al eens om zijn 'ongelooflijke houding'. Ook Steve McClaren kan een belangrijke rol spelen bij de transfer. De assistent van Ten Hag was als trainer en technische man werkzaam Derby.

Ebiowei beschikt over zowel de Nederlandse als de Engelse nationaliteit. De aanvaller is van Nigeriaanse afkomst en vertegenwoordigde jeugdelftallen van Nederland en Engeland. Namens Oranje Onder 15 kwam hij in 2018 twee keer in actie tegen de leeftijdsgenoten van Italië. "Ik weet zeker dat hij nog veel succes gaat behalen in zijn carrière", sprak Rooney onlangs lovend over Ebiowei. "Zijn houding is ongelooflijk, hij wil altijd beter worden en is een enerverende speler. Hij is niet bang om spelers aan te pakken en fouten te maken. Hij heeft een mooie toekomst voor zich."