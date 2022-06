Ronaldo-loos Portugal komt mokerslag na 55 seconden niet te boven

Zondag, 12 juni 2022 om 22:37 • Tom Rofekamp

Portugal heeft zondag de terugwedstrijd in en tegen Zwitserland met een domper afgesloten. In Genève kwam de ploeg van Fernando Santos al na 55 seconden op achterstand door een doelpunt van Haris Seferovic. Ondanks dat Portugal al gauw de controle kreeg viel de bal maar niet goed en moest het genoegen nemen met een 1-0 nederlaag. Bij de nummer vijf van de wereldranglijst ontbrak vedette Cristiano Ronaldo, die in het heenduel met de Zwitsers (4-0 zege) nog goed was voor een dubbelslag

Santos haalde flink de bezem door zijn opstelling ten opzichte van het gewonnen duel met Tsjechië (2-0). Het was al bekend dat Ronaldo niet tot de wedstrijdselectie zou behoren, daar hij rust kreeg van zijn keuzeheer. Vormde internationale topscorer aller tijden donderdag nog een aanvalstrio met Goncalo Guedes en Diogo Jota, was nu André Silva diepste spits. Naast hem stonden Rafael Leão en Otávio. Van het middenveld tegen Tsjechië was alleen Rúben Neves nog over; William Carvalho en Bernardo Silva moesten plaatsmaken voor Bruno Fernandes en Vitinha.

En we zijn los! ??

We zijn nog geen twee minuten bezig en Zwitserland komt al op een 1-0 voorsprong ??#ZiggoSport #NationsLeague pic.twitter.com/PfjjsDPbia — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) June 12, 2022

Het gerenoveerde Portugal kreeg al enorm snel een tik te verduren. 55 seconden stonden er op de klok toen Silvan Widmer de bal vanaf rechts richting de strafschopstip stuurde en Haris Seferovic deze met zijn schouder promoveerde tot doelpunt. Een kwartier later mocht Portugal opgelucht ademhalen, toen een ogenschijnlijke strafschop voor Zwitserland na een VAR-check werd afgekeurd. Het markeerde de ommekeer van het wedstrijdbeeld. Danilo Pereira - ex-speler van Roda JC Kerkrade - zag een krachtige kopbal gekeerd worden door Jonass Omlin, terwijl de scheidsrechter vanwege buitenspel een streep zette door de eerste interlandgoal van Leão.

Portugal zocht, maar vond het gaatje maar niet. Naarmate de tweede helft vorderde begon de ploeg van Santos alsmaar hoger te voetballen, waardoor er ruimte voor Zwitserland ontstond. Seferovic kon zo na een uur spelen alleen op Rui Patrício af, maar mikte net naast de verre hoek. Santos gaf zijn elftal direct een kwaliteitsimpuls op papier door Jota en Bernardo Silva te brengen

Niemand wist de bal echter achter de formidabel keepende Omlin te krijgen.

Door de overwinning worden de kansen van Zwitserland op lijfsbehoud in Divisie A van de Nations League een stukje groter. Het team van Murat Yakin staat na vier speelronden met drie punten nog wel op de laatste plek in Groep 2, maar ziet Tsjechië slechts op één punt voor zich. Koploper Portugal ziet Spanje nu over zich heen klimmen door de 1-0 zege op de Tsjechen.