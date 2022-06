PSV kan miljoenenaankoop na drie wisselvallige seizoenen slijten in Turkije

Vrijdag, 3 juni 2022 om 10:07 • Laatste update: 10:10

Bruma kan PSV na enkele wisselvallige jaren verlaten. Volgens het Eindhovens Dagblad is er interesse van verschillende Turkse clubs in de Portugees. Bruma stond drie jaar onder contract bij de Eindhovense club en wist in deze periode niet altijd te overtuigen. In zijn tweede jaar werd hij voor een seizoen verhuurd aan Olympiakos Piraeus.

Bruma werd in 2019 door PSV overgenomen van het Duitse RB Leipzig. In totaal kwam de Portugees tot 67 officiële duels voor die Roten Bullen, waarin hij goed was voor 10 goals en 5 assists. De Eindhovenaren maakten drie jaar geleden twaalf miljoen euro over naar Leipzig om de aanvaller naar Eindhoven te halen. In de Eredivisie kwam Bruma in 49 duels eveneens tot 10 goals en daarnaast was hij 6 keer aangever.

Bruma heeft nog een contract tot medio 2024 bij PSV, maar de clubleiding zal bij een aannemelijk bod een transfer niet tegenhouden. Catio Baldé, de zaakwaarnemer van Bruma, wil nog niks loslaten over de vermeende interesse. “Zolang Bruma contractspeler is van PSV, zal hij alles voor de club geven”, vertelt de belangenbehartiger tegenover het Eindhovens Dagblad. Ook wil de zaakwaarnemer niks kwijt over welke clubs interesse hebben in zijn speler.

Bruma kon al eerder rekenen op interesse vanuit Turkije. Begin vorig seizoen meldde technisch directeur John de Jong in gesprek met de NOS belangstelling van onder andere Besiktas. “Er waren wat clubs geïnteresseerd, maar het was niet naar zijn en onze wensen”, vertelde de Jong over de interesse in de Portugees. Nadat de interesse in Bruma niet concreet werd, besloot de aanvaller een nieuwe start te maken en een gedeelte van zijn salaris in te leveren om de club te helpen.