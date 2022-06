‘Het was heel heftig: die voetballer achtervolgde me de P.C. Hooftstraat door'

Donderdag, 2 juni 2022 om 20:15 • Justus Dingemanse • Laatste update: 20:16

In Amsterdam werd de FHM500, de lijst met de mooiste vrouwen van Nederland, bekend gemaakt. Voetbalzone ging op zoek naar de mooiste voetbalvrouw van het jaar, de WAG 2022, en maakte deze samen met FHM bekend. Presentatrice Elise van der Horst mocht de prijs uitreiken, deed verslag van het evenement en sprak uitgebreid met alle genodigden. Dit zorgde voor verschillende bijzondere ontboezemingen.

De lijst met VIPs die naar bar IJver in Amsterdam was gekomen voor de uitreiking van de zeven awards was bijzonder lang. Van Joel Beukers tot Sander Schimmelpennick en van Stefano Keizers tot Tom Coronel was aanwezig en vanzelfsprekend ontbrak het er niet aan vrouwelijke schoon met beauties als Kim Feenstra, Victoria Koblenko, Tess Milner, Sylvana IJsselmuiden, Abbey Hoes en Noor Omrani. Ook voetballers zoals Evgeniy Levchenko, Mitchell Dijks en Hedwiges Maduro gingen de rode loper over.

Levchenko vertelde onder meer hoe hij zijn vrouw Victoria Koblenko ooit Russisch hoorde spreken in Goede Tijden, Slechte Tijden en haar vervolgens een bewonderende email via haar management stuurde waarna hij eerst weken niets hoorde. Dat vrouwen wel vaker post krijgen van voetballers, blijkt als de pareltjes op de rode loper losgaan over wat er allemaal in hun DM 'slide'.

Zo blijken praktisch alle aanwezige vrouwen met grote regelmaat berichtjes te krijgen van spelers en maken zij het bij Fabiola van Temptation Island wel heel erg bont. Aan Elise verklapt ze dagelijks DM's te krijgen van spelers van onder meer Ajax, Feyenoord, PSV en FC Twente en biecht ze op zelfs in de P.C. Hooftstraat achterna gezeten te zijn door een voetballer. Het levert een verrassende anekdote op die op een boel reacties kan rekenen op Instagram.