Feyenoord levert voor derde jaar op rij ‘Mooiste voetbalvrouw van Nederland’

Op een afgeladen feestje heeft FHM heeft de lijst met de mooiste powervrouwen van Nederland bekendgemaakt: de FHM500! Voetbalzone leverde een bescheiden bijdrage door de pareltjes uit de voetbalwereld aan te dragen en poetste de troon op voor dé WAG 2022, de mooiste voetbalvrouw van het jaar. Hieronder de hele lijst!

#465 Martine van Duijvenbode

Model Martine is de partner van Jan-Arie van der Heijden. De oud-Feyenoorder zit sinds juli 2021 zonder club, maar met twee kinderen en een mooie vrouw die carrière maakt snappen wij het best als ¬Jan-Scharie overweegt om fulltime huisvader te worden.

#416 Annelot van Rhijn

Dat de naam Van Rhijn bij een rechtsback hoort, snapt Annelot zelf ook wel. Ze is de vrouw van rechterverdediger Djavan Anderson. Als make-up styliste en mode-blogger doet ze het vast goed in modestad Rome. Maar ook in Zwolle? Lazio Roma verhuurde Anderson dit seizoen namelijk aan PEC.

#393 Debbie Dhillon

Debbie is al sinds haar jeugd samen met Gino van Kessel, tegenwoordig aanvaller van het Slowaakse Gyirmót FC nadat afgelopen winter het Zweedse Dalkurd FF werd verlaten. Zelden prijkte zo’n imposant rijtje aan obsure clubs op een CV, maar dat je daarmee alsnog een vriendin van Champions League-niveau kan scoren zal voor vele voetballers een geruststellende gedachte zijn.

#361 Candy-Rae Blind

Candy-Rae ziet zichzelf niet als voetbalvrouw, maar manlief Daley als dansman. Wij vinden het allemaal prima, zolang hun dochter Lemae degene is die in dansschool gaat staan en zoon Lowen gewoon in de voetsporen treedt van (o)pa.

#343 Fresia Cousiño Arias

Ze is dan geen WAG van een bekende prof, maar Fresia is de plus one van iedereen die de sport liefheeft. Dit ‘schatje met voetbalverstand’ (aldus Johan Derksen) was niet voor niets te gast in Kopstukken en zal haar positie in deze voormalige mannenwereld de komende jaren alsmaar maar verder verstevigen.

#295 Femke Brinxma

Vraag keeper Rody de Boer wat hij het liefst laat glippen: Femke of een hoge voorzet in de negentigste minuut? Dan incasseert hij vast graag een scheldkanonnade van zijn teamgenoten. Na AZ en De Graafschap komt hij nu uit voor Roda JC. Voor zijn vriendin geen enkel probleem; Brinxma heeft namelijk een uitstekende talenknobbel.

#288 Joëlle Witschge

Joëlle Witschge is de dochter van oud-Ajacied Richard en de vrouw van huidig voetballer Dave Bulthuis. Begin dit jaar is ze bevallen van hun tweede zoontje Ché. Manlief Dave mocht dat vieren met een verlengd contract in Zuid-Korea, bij Suwon Bluewings. Al hoopte Joëlle naar eigen zeggen op een club ‘dichter bij huis’.

#267 Laura Benschop

‘Mister 1-0’, Davy Klaassen, heeft ook met vriendin Laura gescoord. De haarstyliste kan niet veel oefenen op haar kalende vriend, maar als afgestudeerd criminoloog heeft ze vast goede gesprekken met de middenvelder die dit seizoen behoorlijk wat punten stal van tegenstanders.

#156 Marrit Nicolai

‘There is no limit to what we, as women, can accomplish!’ Deze quote van Michelle Obama is een drijfveer voor Marrit. Als model, presentatrice en auteur is ze inmiddels een ware belichaming van de uitspraak te noemen. Haar vriend Warner Hahn zal haar maar wat graag bij zich houden. Gelukkig is hij zelf ook een ‘keeper’, bij IFK Göteborg momenteel.

#154 Kelly van den Broek

Feyenoord verhuurde Ramon Hendriks dit seizoen aan NAC Breda, maar de verdediger zal dankbaar zijn met wat voor vlees hij in de Kuip heeft. Zijn prachtige vriendin Kelly studeert bedrijfskunde en fiscaal recht, misschien dat zij met haar economische kunde wel een transfer naar de absolute top kan regelen voor Ramon.

#149 Demi de Boer

Dat Ronald de Boer soms een beetje nors kan kijken, vergeven we hem. Dat is gewoon de blik van een vader die niemand goed genoeg vindt voor zijn knappe dochters. Dat Demi een ‘dochter van…’ is, spreken we nauwelijks meer van. Op Instagram heeft ze twee keer zoveel volgers als haar vader. De vriendin van rapper Ronnie Flex, beviel afgelopen jaar van hun dochtertje Rémi.

#129 Anouk Hoogendijk

Als pionier van het vrouwenvoetbal geeft Anouk Hoogendijk het begrip ‘voetbalvrouw’ een nieuwe dimensie. Ze is voorvechter van gelijkheid en waardering binnen haar sport en ziet er ook nog schitterend uit. Een plek in deze lijst is dan ook vanzelfsprekend.

#111 Bouchra van Persie

Oud-voetballer Robin van Persie stond bekend om zijn fluwelen touch. Zou hij Bouchra daar ook mee ingepakt hebben? Het koppel is al samen sinds hun jeugd en hebben twee kinderen. Ze is al eens verkozen tot mooiste voetbalvrouw van Engeland en geeft ook de Nederlandse kandidaten geduchte tegenstand.

#108 Nathalie den Dekker

Deze vriendin van keeper Nick Marsman mocht Nederland al vertegenwoordigen op de verkiezingen van Miss Benelux, Miss World en Miss Universe. Maar haar belangrijkste verdienste is natuurlijk de titel WAG 2020! Of het legaal is om zo mooi te zijn? Dat kan ze je ook vertellen. Dit model is als advocate namelijk ook nog Meester in de rechten!

#98 Hélène Hendriks

Een voetbalprogramma zonder het knappe gezicht van Hélène Hendriks is inmiddels ondenkbaar. Geruchten gaan dat het enige wat haar van de eerste plek in deze lijst houdt, een bezoek als gast in Kopstukken is. Wanneer kom je langs, Hélène?

#83 Elise van der Horst

Iedereen die geboren is in de jaren ’80 kent deze absolute beauty van de hit Automatic. Tegenwoordig gaat de vriendin van Hedwiges Maduro ook wel eens op pad met de Voetbalzone-microfoon, een flinke verbetering voor het oog wat ons betreft.

#73 Estavana Polman

Estavana is naar succesvol handbalster ook de vriendin van voormalig voetbalfenomeen Rafael van der Vaart. Raf is vast ook trouwer dan de club van Estevana. Team Esbjerg wil namelijk na negen jaar van de speelster af. Snapt u het nog?

#72 Veronica van Hoogdalem

Veronica is als voormalig VJ van TMF tegenwoordig de perfecte muziekdeskundige voor RTL Boulevard. Daarnaast presenteert ze sinds kort het nieuwe muziekprogramma op Omroep Zwart. Ook deze plek in de lijst der lijsten zal haar als muziek in de oren klinken. Ze is de vriendin van de tien jaar jonge Keyennu Lont, aanvaller van Helmond Sport.

#61 Sylvie Meis

Als vrouw van Rafael van der Vaart was Sylvie lang de WAG der WAGs. De titel ‘favoriete voetbalvrouw van Nederland’ had ze al voordat die bestond. Inmiddels is ze een partner of eenendertig verder, maar kun je die mannen iets kwalijk nemen?

#58 Dayenne Huipen

Feyenoord-keeper Justin Bijlow greep dit seizoen net naast een Europese hoofdprijs, maar met de WAG 2021 aan zijn arm heeft hij in elk geval een Trophy Wife te pakken. Maar Dayenne is veel meer dan alleen dat: deze goedlachse dame is momenteel zelfs in verwachting van hun eerste kindje.

54 Jackie Groenen

Oranje-international Jackie Groenen dribbelt met gemak deze lijst binnen. Haar lach is namelijk net zo oogstrelend als haar balcontrole. Ter ere van de grote Johan Cruijff speelt de Europees Kampioene het liefst met rugnummer veertien. De cirkel zou dus helemaal rond zijn als ze nog veertig plekjes opschuift volgend jaar. Stemmen dus!

#34 Moïse Trustfull

Dochter van oud-Feyenoorder Orlando Trustfull is actrice en speelde in Goede Tijden, Slechte Tijden, Flikken Rotterdam en Losers. Zelf is ze overigens absoluut geen loser, met een 34e plek in de FHM500. Ze kan zomaar de rode loper betreden in een eigen creatie, gezien haar sieradenlijn ByMoïse en bijpassende kledinglijn.

#32 Emma Heesters

Emma Heesters staat vooral bekend om haar geniale stem en ze is ook nog eens een genot om naar te kijken. Haar vriend Wesley Hoedt, momenteel speler van Anderlecht, heeft geluk: tegenover Algemeen Dagblad verklaarde Emma graag uit te pakken met pittige lingeriesetjes voor de verdediger.

#31 AnneKee Molenaar

Samen met rijzende ster Matthijs de Ligt is Annekee de lucht in geschoten. Inmiddels prijkt haar beeltenis op menig tijdschrift. Haar voetballende vriend doet het ook niet verkeerd. De verdediger van Juventus staat er nog altijd goed op in de top van Europa.

#21 Mikky Kiemeney

Als tweevoudig WAG van het jaar weet Mikky Kiemeney hoe het er hieraan toe gaat. Bij haar debuut in het tweede seizoen van WAGs had ze een paar duizend volgers. Inmiddels staat de teller van de vriendin van Frenkie de Jong op ruim anderhalf miljoen! Dat is begrijpelijk: we kijken net zo graag naar haar kijken als naar het subtiele wegdraaien van de lichtvoetige middenvelder.

#24 Lieke Martens

De vrouwelijke Messi won pas nog de dubbel met haar club Barcelona. Ze kan het daarom vast verkroppen dat ze haar titel als sportvrouw van het jaar moest inleveren. De Oranje-international heeft desondanks altijd een favorietenplek in de harten van voetballiefhebbers en niet te vergeten in die van haar vriend Benjamin van Leer!

#19 Noor Omrani

Feest! Noor Omrani is verkozen tot WAG 2022! Feyenoord-verdediger Marcus Pedersen heeft het goed getroffen met een vriendin die zelfs met een bitje in nog knapper is dan menig vrouw zonder! In tegenstelling tot de Feyenoord won Noor dit jaar bijna alles wat er als hockeyster te winnen valt en bovenaan haar bucketlist staat een debuut in het grote Oranje!

#9 Yolanthe Cabau

De succesvolle actrice is inmiddels niet meer samen met oud-voetballer Wesley Sneijder, maar ondanks dat zal ze – net als Sylvie – altijd een beetje voetbalvrouw blijven. Ze stond meermaals op een in de FHM500 en dat behoeft geen enkele uitleg.

#8 Victoria Koblenko

Acteren, presenteren, schrijven. Ze is ook een veel geraadpleegd fashionista en sinds de oorlog in Oekraïne schuift ze regelmatig om haar politieke mening te uiten. Wat kan Victoria Koblenko eigenlijk niet? Daarnaast verveelt het nooit om naar haar te kijken. Ze is ook de vrouw van oud-voetballer Evgeniy Levchenko, dit jaar verkozen door FHM tot Gent of the Year.