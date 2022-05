Laporta gaat vol in de aanval na ‘schadelijk commentaar’ LaLiga-voorzitter

Joan Laporta is allerminst te spreken over de uitspraken die Javier Tebas dinsdag heeft gedaan. De voorzitter van LaLiga gaf aan dat Barcelona op dit moment niet in staat is om Robert Lewandowski vast te leggen. De Poolse spits wordt al geruime tijd in verband gebracht met de Spaanse topclub. Eerder haalde Tebas zich al de woede op de hals van de voorzitter van de Ligue 1 Vincent Labrune, toen hij zijn vraagtekens had gezet bij het nieuwe lucratieve contract dat Kylian Mbappé onlangs bij Paris Saint-Germain tekende.

Barcelona wordt al een aantal weken in verband gebracht met Lewandowski. De spits van Bayern München zou zelf ook graag richting de Spaanse topclub vertrekken, maar moet dan wel hopen op een akkoord tussen beide clubs. Volgens Tebas is de komst van Lewandowski richting het Camp Nou nog ver weg. “We hebben financiële regels opgesteld om te voorkomen dat clubs in de problemen komen. Ze kennen de regels en weten dat ze dan eerst spelers moeten verkopen om geld binnen te krijgen. Barcelona heeft de afgelopen jaren veel schulden opgebouwd en moet dus eerst geld verdienen. Ik weet niet of ze Frenkie de Jong, Pedri of iemand anders willen verkopen, maar op dit moment kunnen ze in ieder geval geen spelers vastleggen.”

Laporta laat dinsdag op de clubwebsite duidelijk merken niet van de uitspraken gediend te zijn. “Ik zou hem willen vragen te stoppen met zijn mening te geven op mogelijke transfers van Barcelona. Ik weet niet of hij deze uitspraken bewust of onbewust doet. Als hij het bewust doet, dan is het duidelijk dat hij de belangen van Barcelona wil schaden. Als hij het onbewust doet, dan is dat het volgende bewijs voor verbale incontinentie. Ik wil hem erop wijzen dat hij als voorzitter van LaLiga het beste voor moet hebben met alle clubs in LaLiga. Hij wil blijkbaar graag in de schijnwerpers staan, maar dat is niet zijn plaats.”

Vorige week uitte Tebas al kritiek op het nieuw contract dat Mbappé bij PSG had getekend. Volgens de Spanjaard had de contractaanbieding helemaal niet gedaan mogen worden. "Wat PSG doet door Mbappé's contract te verlengen met grote hoeveelheden geld na het verliezen van zevenhonderd miljoen euro de afgelopen jaren en het betalen van zeshonderd miljoen aan loonkosten, is een belediging voor het voetbal”, schreef de bestuurder op Twitter. “(Nasser bin Ghanim, red.) Al-Khelaïfi is zo gevaarlijk als de Super League.” De voorzitter van PSG reageerde op de uitspraken van Tebas. “Misschien is Tebas bang dat de Ligue 1 sterker wordt dan LaLiga, die niet meer hetzelfde is als drie of vier jaar geleden", zo gaf hij vorige week aan tijdens het persmoment.