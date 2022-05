Derksen maakt optelsom voor Van Gaal: ‘Hij heeft dus eigenlijk helemaal niks’

Vrijdag, 27 mei 2022 om 22:06 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:02

Johan Derksen snapt totaal niet waarom Bruno Martins Indi een uitnodiging heeft gekregen voor Oranje. De analist van Vandaag Inside vindt de dertigjarige verdediger, die na vijf jaar terugkeert, op clubniveau bij AZ al een 'hele zwakke schakel in de verdediging'. "Hij kan dus eigenlijk helemaal niks", stelt Derksen.

Die conclusie trekt hij na een opsomming van de mankementen die hij ziet bij Martins Indi. "Hij kan niet goed verdedigen, hij is in de opbouw slecht. Hij is ondanks zijn lengte (1,85 meter, red.) niet goed in de lucht. Hij heeft helemaal niks, die jongen." Overigens vertellen de statistieken van Martins Indi een ander verhaal over zijn opbouwende kwaliteiten dan Derksen schetst. Op Ajax-verdediger Jurriën Timber (91,49 procent) na was hij In de reguliere Eredivisie de verdediger met de hoogste passzuiverheid: 89,27 procent.

Hélène Hendriks kent het argument van Van Gaal om Martins Indi op te roepen: hij wil gewoon een linkspoot aan de linkerkant van de verdediging", aldus de tafelgast. Van Matthijs de Ligt wordt sinds zijn dramatische optreden in de oefeninterland tegen Schotland afgelopen zomer aangenomen dat hij niet uit de voeten kan als linkercentrale verdediger. "Maar wie zou jij opstellen links centraal, Martins Indi, of De Ligt?", vraagt Hendriks aan René van der Gijp. "Ja, Martins Indi." Hendriks: "Echt waar?" "Nee, natuurlijk niet", grapt Van der Gijp. Derksen stelt Sven Botman, net als Martins Indi linksbenig, voor. "Dat vind ik ook geen geweldenaar, maar in ieder geval beter dan Martins Indi."

Over het oproepen van Vincent Janssen is Van der Gijp duidelijker: "Die hele Vincent Janssen, dat vind ik nergens op slaan. Dat is bezopen", aldus Van der Gijp, die Derksen mee krijgt: "Die jongen komt tekort voor topvoetbal." Wel is Derksen zeer te spreken over het uitnodigen van Jerdy Schouten, een debutant in de selectie. "Daar ben ik heel enthousiast. Het is bezopen dat Nederlandse clubs hem over het hoofd hebben gezien, want hij was bij Excelsior al een goede speler. Hij blonk daar echt uit. Ik had niet gedacht dat hij in Italië meteen mee zou doen, maar dat was voor een Nederlandse club een heel aantrekkelijke speler." Schouten maakte in 2019 de overstap van Excelsior naar Bologna en wordt al tijden gelinkt aan een stap omhoog naar Atalanta.