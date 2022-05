Edwin de Graaf vertrekt deze zomer als trainer van NAC Breda

Vrijdag, 27 mei 2022 om 18:16 • Shane Jebbink • Laatste update: 18:19

NAC Breda gaat het aflopende contract van Edwin de Graaf niet verlengen, zo maakt de club bekend in een statement op de eigen website. De 42-jarige oefenmeester vertrekt zo na een jaar alweer bij de Bredanaars. De Graaf was vorige zomer de opvolger van Maurice Steijn, die na een conflict met de club en fans vertrok. NAC eindigde dit jaar op de achtste plaats in de Keuken Kampioen Divisie en ging in de eerste ronde van de Keuken Kampioen Play-Offs onderuit tegen ADO Den Haag.

“Gezien de sportieve prestaties en de ontwikkeling van de spelersgroep van afgelopen seizoen heeft de club de keuze gemaakt om het aflopende contract van Edwin de Graaf niet te verlengen”, meldt NAC in een persbericht op de eigen kanalen. NAC kende een moeizaam seizoen in de Keuken Kampioen Divisie, wat dus in de eerste ronde van de Keuken Kampioen Play-Offs eindigde door een dubbele verliespartij tegen ADO (2-4 over twee wedstrijden).

Eind april kwam De Graaf in het nieuws toen zijn club naar buiten bracht dat de trainer ‘schoon’ was verklaard. Hij werd in november vorig jaar gediagnosticeerd met kanker, waarna een operatieve ingreep volgde. "Ik ben helemaal schoon verklaard", liet de blije De Graaf vorige maand weten in een reactie aan BN DeStem. "Zoals jullie weten heb ik een zware tijd gehad met de behandelingen die ik heb gehad. Ik ben gisteren (donderdag, red.) weer geweest en ik ben helemaal schoon nu.”

NAC Breda zal voor het nieuwe seizoen op zoek moeten naar een nieuwe trainer. De club uit Breda blijkt de afgelopen jaren sowieso een waar trainerskerkhof. Sinds 2018 versleet de club al zeven trainers. NAC degradeerde in 2019 door als achttiende en laatste te eindigen in de Eredivisie, waarna het de club in de opvolgende jaren niet lukte om terug te keren op het hoogste niveau in Nederland. Vorig jaar bleek NEC te sterk in de finale van de Keuken Kampioen Play-Offs (1-2), terwijl dit jaar ADO NAC dus versloeg.