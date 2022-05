Politie schiet na afloop van Kroatische topper op rebellerende supporters

Zondag, 22 mei 2022 om 13:58 • Rian Rosendaal

Het was zaterdagavond behoorlijk onrustig na afloop van het altijd beladen duel tussen Dinamo Zagreb en Hajduk Split (3-1). Fans van de uitspelende ploeg zochten na de verloren wedstrijd de confrontatie met de politie. Twee supporters raakten gewond nadat ze mogelijk door kogels waren geraakt. Het duo zou niet in levensgevaar zijn, al is momenteel onduidelijk hoe hun medische situatie is.

De meegereisde supporters waren per bus en met auto's bezig aan de terugrit richting Split, toen enkele voertuigen bij een parkeerplaats een snelweg blokkeerden. De colonne en het verkeer daarachter kwam hierdoor gelijk tot stilstand. De fans stapten uit en keerden zich tegen de politie. De boze aanhangers kregen te horen dat ze zich moesten verspreiden, maar aan die oproep werd geen gehoor gegeven. Daarop besluit de politie om het vuur te openen, met naar verluidt twee gewonde supporters als gevolg.

Croatia. 21.05.2022

Dinamo Zagreb - Hajduk Split.



After the match, there was a massive fight between Torcida and police on the A1 motorway between Zagreb and Split, when around 1,600 Hajduk fans were returning home. The police shot 2 hooligans. Their lives are not in danger. pic.twitter.com/ugnvOPYNna — HooligansTV (@HooligansTV_eu) May 22, 2022

De Kroatische politie meldt dat er bij de confrontatie ook tien agenten gewond zijn geraakt. Op de sociale media is op diverse foto's te zien dat supporters van Hajduk op hun buik in de berm liggen. Wellicht had dat te maken met het feit dat de politie de identiteit van alle meegereisde fans wilde controleren. Verschillende Kroatische media melden dat de snelweg van hoofdstad Zagreb naar Split, gelegen aan de Adriatische Zee, een groot deel van de nacht was afgesloten. Over arrestaties is verder nog niets naar buiten gebracht.

Dinamo veroverde dit seizoen andermaal de Kroatische landstitel, met een tweede plaats voor rivaal Hajduk. De sfeer was zaterdag voorafgaand aan de confrontatie in Zagreb al enigszins gespannen. Menig supporter van Hajduk kreeg geen toegang tot het stadion van Dinamo vanwege de diverse spandoeken die waren meegenomen naar de uitwedstrijd.