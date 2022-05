Afscheid van clubicoon Chiellini bij Juve eindigt in bloed, blessure én mineur

Juventus heeft het seizoen 2021/22 zaterdag in mineur afgesloten. In het allerlaatste duel van zowel Giorgio Chiellini, Paulo Dybala als Federico Bernardeschi voor la Vecchia Signora had alleen tegenstander Fiorentina wat aan de punten, en bekroonde het de strijdlust met een 2-0 zege. De uiterst onfortuinlijke Chiellini maakte het laatste fluitsignaal niet mee: de routinier, die zeventien jaar bij Juventus speelde, moest bij rust afhaken wegens een blessure Ook Matthijs de Ligt had bij een basisplaats in het 3-5-2 systeem van trainer Massimiliano Allegri.

Het enige wat voor Fiorentina telde was een overwinning: de club stond voorafgaand aan het duel van zaterdag zevende (wat recht geeft op de play-offronde van de Conference League) , maar Atalanta stond op een gelijk aantal punten en kwam op hetzelfde moment in actie tegen laagvlieger Empoli. Bij een zege zouden la Viola ongetwijfeld verzekerd zijn van de zevende stek, gegeven het positieve onderlinge resultaat tegen Atalanta.

Fiorentina pakt de voorsprong! ?? Geklungel en gerommel achterin bij Juventus wat tot de 1-0 leidt ??#ZiggoSport #SerieA #FiorentinaJuventus pic.twitter.com/ardimFSCiv — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 21, 2022

De inzet leek het team van Vincenzo Italiano goed te doen, daar het vooral Fiorentina was dat het spel maakte. De eerste grote mogelijkheid heugde echter aan de overzijde: Pietro Terracciano was net op tijd uit zijn doel om te voorkomen dat Moise Kean een slippertje van Nikola Milenkovic kon verzilveren. Fiorentina begon echter steeds meer op te schuiven richting het doel van Mattia Perin en zag het harde werken op slag van rust beloond worden. Chiellini wist de bal niet weg te krijgen bij een aanval van de thuisploeg, waarop deze terechtkwam bij Alfred Duncan. De Ghanees stond goed op te letten en liet Perin kansloos: 1-0.

Het was toen überhaupt nog maar de vraag of Chiellini nog terug zou keren na de thee, daar de contractspeler van Juve sinds 2004 een lelijke hoofdwond had opgelopen bij een onderling duel. Vrees werd waarheid: de routinier moest zich noodgedwongen laten vervangen door Daniele Rugani. Het spelbeeld bleef kort na rust onveranderd. Fiorentina zocht naar het verdubbelen van de marge en nam geen enkele voorzorgsmaatregelen om een minieme overwinning over de streep te trekken. Terwijl de wedstrijd op zijn eind liep, werd bekend dat concurrent Atalanta ook nog op achterstand was gekomen, waarop het feest op de tribune losbarstte. Juventus wist geen vuist meer te maken - ook de eveneens afzwaaiende Dybala niet, die het gehele duel onzichtbaar was. Het werd zelfs nog erger, toen Leandro Bonucci in blessuretijd een strafschop weggaf. Nico González verzilverde die feilloos en zette de 2-0 eindstand op het scorebord. De selectie van Allegri was en blijft ook vierde, wat recht geeft op directe kwalificatie voor de groepsfase van de Champions League.