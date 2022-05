Honderden veldbestormers bij Everton in minuut 85 van zinderend degradatieslot

Donderdag, 19 mei 2022 om 22:41 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:47

De cruciale degradatiewedstrijd van Everton tegen Crystal Palace is in de absolute slotfase uitgelopen op een zogeheten pitch invasion door vele tientallen, zo niet honderden supporters. Everton moest winnen om zich te verzekeren van lijfsbehoud en flikte dat op de meest spectaculaire manier mogelijk: door een 0-2 achterstand om te buigen in een 3-2 zege. Bij het maken van het winnende doelpunt konden de fans op Goodison Park zich niet langer beheersen en werd het veld bestormd. Normaal gesproken zal dat flink wat stadionverboden tot gevolg hebben. De fans gingen na een oproep van de speaker, de spelers van Everton en manager Frank Lampard wel direct weer van het veld af. Na het verlossende eindsignaal kwamen de supporters nog massaler terug.

Donny van de Beek keerde na twee maanden van blessureleed terug in de selectie bij Everton. Vanaf de reservebank, waar de voormalig Ajacied de hele wedstrijd bleef, zag Van de Beek zijn ploeg dramatisch starten. Palace kan al weken vrijuit spelen en stond bij rust met 0-2 voor via doelpunten van Jean-Philippe Mateta en Jordan Ayew. Eerstgenoemde deed dat overigens door een vrije trap binnen te koppen, terwijl Ayew alert reageerde in een scrimmage en van dichtbij ietwat gelukkig kon intikken.

ZE DOEN HET!!! ZE DOEN HET!!! ???? Dominic Calvert-Lewin scoort en Everton is met deze stand zeker van nog een jaar Premier League! ?? Van 0-2 naar 3-2 ??#ZiggoSport #PremierLeague #EVECRY pic.twitter.com/g1U5zEydd0 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 19, 2022

Lampard bracht Dele Alli in de rust voor André Gomes en zag zijn ploeg met een opportunistisch genomen vrije trap direct de zwaar benodigde aansluitingstreffer maken. Mason Holgate legde bij de tweede paal terug op Michael Keane, die aannam en beheerst intikte: 1-2. Everton ging in volle jacht op de gelijkmaker en werd - net als vorige week tegen Brentford - bij hand genomen door Richarlison. De Braziliaan kreeg de bal voor de voeten toen Joachim Andersen een voorzet wilde blokken en schoot van acht meter onberispelijk raak: 2-2.

Everton zocht en vond ook de zo benodigde winnende treffer dankzij Dominic Calvert-Lewin, die na 84 minuten raak kopte uit een scherp aangesneden vrije trap. Everton komt daardoor op 39 punten na 37 wedstrijden, 4 punten meer dan nummer achttien Leeds United. Zo overleven the Toffees hun dramatische seizoen in de Premier League. Leeds vecht op de laatste speeldag vermoedelijk met Burnley nog om lijfsbehoud.