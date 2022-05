Vertrek aangekondigd op Instagram: ‘Eind dit seizoen verlaat ik Ajax’

Donderdag, 19 mei 2022 om 18:13 • Mart van Mourik • Laatste update: 18:15

Gibson Yah gaat Ajax aan het einde van het huidige seizoen verlaten, zo maakt de verdediger annex middenvelder bekend via Instagram. Yah geeft aan zijn carrière elders te willen vervolgen, al noemt hij geen concrete bestemming. De achttienjarige Ajacied beschikt over een aflopend contract dat dus niet verlengd gaat worden.

“Na tien (acht, red.) mooie seizoenen zal ik aan het einde van het seizoen Ajax verlaten voor een nieuw avontuur”, vertelt Yah in het bijschrift onder zijn publicatie op Instagram. “Graag wil ik iedereen bedanken. In het bijzonder bedank ik al mijn trainers, staf en teamgenoten die mij in al die jaren hebben geholpen bij mijn ontwikkeling tot de voetballer die ik nu ben. Ik kwam als kleine jongen binnen en verlaat vol trots als jongeman deze fantastische club op weg naar een mooie nieuwe uitdaging!”

Op tienjarige leeftijd kwam Yah binnen bij de jeugdopleiding van Ajax. De verdedigende middenvelder doorliep nadien de volledige jeugdopleiding en tekende in november 2021 zijn eerste profcontract, dat met terugwerkende kracht inging in juli 2021. Yah zette zijn handtekening onder een relatief korte verbintenis, daar hij eind augustus geblesseerd raakte en Ajax geen risico’s kon of wilde nemen.

Afgelopen voetbaljaargang maakte Yah zijn debuut bij Jong Ajax in het duel met TOP Oss. In het huidige seizoen kreeg de verdedigend ingestelde middenvelder 230 speelminuten verspreid over 12 Keuken Kampioen Divisie-wedstrijden. In november sprak Yah nog het doel uit om het ver te gaan schoppen bij Ajax, maar voorlopig scheiden de wegen van beide partijen. “Ik wil laten zien dat ik bij Ajax hoor en dus langer mag blijven”, sprak hij in november op hoopvolle wijze.