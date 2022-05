‘Barcelona krijgt in de strijd om Lewandowski concurrentie van zwaargewicht’

Chelsea is een mogelijke kaper op de kust voor Barcelona in de strijd om de handtekening van Robert Lewandowski. Waar de afgelopen dagen verschillende media melding maakten van een naderende overstap van de Poolse spits richting Barcelona, de Britse tak van GOAL maandag dat manager Thomas Tuchel Lewandowski graag wil inlijven. Laatstgenoemde heeft aangegeven zijn contract tot medio 2023 bij Bayern München niet te willen verlengen.

Het Duitse Sport1 claimde afgelopen zaterdag nog dat Barcelona een mondeling akkoord had bereikt met Lewandowski over een driejarige overeenkomst. Nu blijkt dat ook Chelsea de situatie van de goalgetter 'nauwlettend' in de gaten houdt. De Londenaren kunnen door de opgelegde sancties momenteel geen spelers kopen, maar men verwacht dat dit weer mogelijk wordt met de naderende komst van Todd Boehly. Sky News maakte eerder op de maandag overigens wel bekend dat de Britse overheid bewijs wil zien van de verkoopopbrengst van de Chelsea, maar men betwijfelt of Roman Abramovich die voor de deadline 31 mei gaat verstrekken. Barcelona moet op zijn beurt weer rekening houden met de strenge regels van de Laliga, en moet creatief te werk gaan om Lewandowski vast te kunnen leggen.

Lewandowski brak afgelopen week de onderhandelingen met Bayern definitief af, zo werd zaterdag eveneens bevestigd door technisch directeur Hasan Salihamidzic. De Poolse topspits gaat zijn contracr iet verlengen en maakt zich op voor een transfer. Volgens Sport1 had Pini Zahavi, de zaakwaarnemer van de routinier, reeds een mondeling akkoord gesloten met Barcelona. Bayern is naar verluidt voor 35 miljoen euro bereid om afscheid te nemen van topschutter, die al sinds 2014 in de spits staat in de Allianz Arena.

Na afloop van het gelijkspel in het Bundesliga-duel met VfL Wolfsburg erkende de Poolse spits desgevraagd dat hij waarschijnlijk zijn laatste wedstrijd heeft gespeeld in het shirt van der Rekordmeister. “Het is heel goed mogelijk dat dit mijn laatste wedstrijd voor Bayern was. Ik kan het niet met honderd procent zekerheid zeggen, maar waarschijnlijk vertrek ik. We willen de beste oplossing vinden voor mij en de club”, aldus de 33-jarige topschutter.