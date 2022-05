Openbaar Ministerie voerde deze week ‘raar’ gesprek met Johan Derksen

Zaterdag, 14 mei 2022 om 16:17 • Jeroen van Poppel

Het Openbaar Ministerie heeft Johan Derksen deze week op bezoek gehad, zo meldt mediadeskundige Rob Goossens op basis van informatie van de tv-analist zelf. Het lijkt erop dat Derksen niet langer hoeft te vrezen dat het OM serieus werk maakt van zijn veelbesproken 'kaarsverhaal'. "Ik heb Johan net even gesproken en hij heeft eigenlijk een heel gezellig, een beetje raar gesprek bij het OM gehad", aldus Goossens in RTL Boulevard.

"Een beetje raar, want over dat onderzoek hebben ze het nooit meer met geen woord gehad", aldus Goossens, doelend op het persbericht van het OM, dat aankondigde de uitspraken van Derksen te gaan onderzoeken. "Ze zeiden: 'Trouwens, als dat kaarsverhaal al gebeurd is, dan is dat sowieso verjaard.'" Die informatie is correct: verkrachtingen die voor 1993 hebben plaatsgevonden kunnen niet meer behandeld worden. Het vermeende voorval waarover Derksen sprak vond begin jaren zeventig al plaats.

Derksen keert maandag met Wilfred Genee en René van der Gijp terug met Vandaag Inside. Goossens verwacht niet dat het 'kaarsincident' nog ter sprake komt. "Het OM heeft Johan gevraagd om er niets over te zeggen, dus het klinkt een beetje alsof we hier nooit meer iets over gaan horen." Het is nog onduidelijk wie de vierde tafelgast wordt bij de rentree van de omstreden talkshow.

Angela de Jong vertolkte die rol bij de laatste uitzending die op televisie was, maar zit maandag waarschijnlijk niet opnieuw aan tafel. "Ik heb nog geen uitnodiging", aldus de columniste van het Algemeen Dagblad bij Shownieuws. "Maar ik zie ook geen reden om te zeggen: 'Ik kom niet.' Ik vind: als je kritiek op iemand hebt, moet je het ook in zijn gezicht zeggen. En dat hele gecancel, daar word ik echt helemaal tureluurs van."