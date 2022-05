Dochter Linda de Mol gaat droom waarmaken met presentatie finale

Woensdag, 11 mei 2022 om 09:59 • Laatste update: 11:04

Noa Vahle gaat de Conference League-finale van Feyenoord presenteren bij Veronica, meldt het Algemeen Dagblad. De dochter van Linda de Mol is al enige tijd werkzaam voor de zender en stond dit seizoen ook al vaker voor de camera bij wedstrijden in het derde Europese clubtoernooi. Met de presentatie van de finale - Feyenoord speelt op woensdag 25 mei in Tirana tegen AS Roma - gaat voor de 22-jarige een droom in vervulling.

Vahle studeert Media & Cultuur en is daarnaast al veelvuldig te zien in de mediawereld. Zo werkt ze achter de schermen als redacteur bij Vandaag Inside. De dagelijkse talkshow van Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp verdween echter onlangs van de buis vanwege de veelbesproken kaasrel. Of dit consequenties heeft voor Vahle is nog niet bekend. Achter de schermen wordt gesproken over een doorstart van het programma. Geruchten over een terugkeer van Derksen werden door de televisiepersoonlijkheid zelf al de kop in gedrukt.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Dit seizoen was Vahle al enkele keren te zien op Veronica. De twintiger neemt de interviews voor en na wedstrijden voor haar rekening in de Europa League en de Conference League. "Mijn droom is om naar de grote voetbalstadions te gaan om daar interviews te doen en langs de lijn te staan", sprak ze een jaar geleden in Linda, het blad van haar moeder. De presentatrice krijgt veelvuldig kritiek omdat ze zo ver zou zijn gekomen omdat ze 'de dochter van is'. Linda de Mol reageerde vorig jaar in De Telegraaf teleurgesteld op die aannames.

"Dat voelt zij zelf ook wel en dat is best pittig hoor voor een meisje van 21 als je dat leest en hoort", aldus De Mol. "Maar ja, ik heb hetzelfde meegemaakt. Ik ben ook heel jong begonnen. Ze staat heel stevig in haar schoenen. Ze is ontzettend slim en werkt heel hard." Volgens De Mol moet haar dochter juist heel hard werken om haar sporen in de televisiewereld te verdienen. "Dat heb ik ook altijd gehad en dat heeft iedereen die een bekende vader of moeder heeft. Die moet daar in eerste instantie tegen opboksen en dat zal zij ook moeten doen."