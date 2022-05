Femke Halsema plaatst statement op Instagram na golf van dreigementen

Maandag, 9 mei 2022 om 23:52 • Dominic Mostert

Femke Halsema is 'bedolven onder bedreigingen en gescheld' na de aankondiging van de gemeente Amsterdam dat Ajax bij een eventueel kampioenschap alleen in de Johan Cruijff ArenA wordt gehuldigd. Door een landelijk tekort aan beveiligers is een huldiging op het Museumplein niet mogelijk, zo meldde de gemeente. Burgemeester Halsema maakt in een statement op Instagram duidelijk dat ze heeft geprobeerd een huldiging op het Museumplein mogelijk te maken.

"In 2019 kon het na vele jaren eindelijk weer: de Ajax-huldiging op het Museumplein", schrijft Halsema maandagavond in een statement. "Dit seizoen wilden we dat herhalen. We hebben talloze bedrijven gebeld. Er is in heel Nederland een groot tekort aan beveiligingspersoneel. En tot groot chagrijn hebben we samen met Ajax moeten besluiten dat we de huldiging niet veilig konden organiseren. Sinds wij dit bericht naar buiten hebben gebracht, ben ik persoonlijk bedolven onder bedreigingen en gescheld. Daar reageer ik zelden op. Nu wil ik wel dringend vragen: houd je in! Ik ben ook voor het groots vieren van sportieve successen."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"We hebben de huldiging niet voor niets weer naar de stad gehaald in 2019. Ik begrijp de teleurstelling en ik hoop dat Ajax volgend jaar weer op het Museumplein staat. Maar houd het beschaafd en vriendelijk, beschadig onze stad en vooral onze club niet", luidt de oproep van Halsema aan de Amsterdammers. Door de beslissing van de gemeente Amsterdam kunnen woensdagavond alleen de naar verwachting vijftigduizend toeschouwers in de Johan Cruijff ArenA bij een eventuele huldiging aanwezig zijn.

"We benadrukken dat het echt eenmalig moet zijn", zei directeur-bestuurder Fabian Nagtzaam van Supportersvereniging Ajax in een reactie bij AT5. "En dat het personeelsbeleid volgend jaar wel op orde moet zijn, zodat er een huldiging voor alle Amsterdammers kan plaatsvinden." Ajax kan woensdag kampioen worden via een overwinning op sc Heerenveen voor eigen publiek.