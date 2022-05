PEC Zwolle moet ondanks acceptabel resultaat nóg meer vrezen

Zaterdag, 7 mei 2022 om 22:05 • Mart van Mourik

PEC Zwolle en FC Utrecht hebben zaterdagavond de punten gedeeld. In Zwolle kwam de ploeg van trainer Rick Kruijs voor rust op een 0-1 voorsprong, die uiteindelijk een kwartier voor het eindsignaal werd weggepoetst door de Zwollenaren: 1-1. Door de puntendeling zakte PEC naar de laatste positie in de Eredivisie, omdat concurrent Willem II zijn respectievelijke wedstrijd won van Heracles Almelo (2-0).

Trainer Dick Schreuder koos ervoor op zijn basiself ten opzichte van het verloren duel met Ajax 3-0 niet te wijzigen. Kruijs, die afgelopen speelronde in De Galgenwaard tegen NEC Nijmegen (1-0) zijn eerste overwinning pakte als coach van Utrecht, paste zijn opstelling op twee posities aan. Links op het middenveld keerder Sander van de Streek terug, waardoor Rocco Robert Shein, die vorige week zijn debuteerde bij het eerste elftal, weer genoegen moest nemen met een reserverol. Daarnaast moest Othman Boussaid op de vleugel plaatsmaken voor Moussa Sylla.

PEC schoot fanatiek uit de startblokken en kreeg in de openingsfase al drie kansen via Kenneth Paal, Djavan Anderson en Thomas van den Belt. Het ontbrak het trio echter aan nauwkeurigheid in de afronding. Aan de overzijde kwam Anastasios Douvikas dicht bij de openingstreffer; de spits trof echter de paal. Halverwege het eerste bedrijf kwamen de bezoekers beter in de wedstrijd. De opleving van Utrecht leverde in de 25ste speelminuut direct de 0-1 op. Uit een hoekschop van Adam Maher was het Hidde ter Avest die de Domstedelingen de voorsprong bezorgde.

Vier minuten voor het rustsignaal dacht Gervane Kastaneer de gelijkmaker aan te tekenen, maar uit de videobeelden bleek dat vleugelspits scoorde vanuit buitenspelpositie: doelpunt afgekeurd. Op slag van het rustsignaal kreeg Utrecht overigens nog een fikse tegenslag te verwerken. Doelman Fabian de Keijzer verliet geblesseerd het veld en moest vervangen worden door Eric Oelschlägel. In de tweede helft nam de amusementswaarde van het toch al aantrekkelijke duel nog verder toe.

In de 53ste speelminuut kwam Van den Belt dicht bij de gelijkmaker, maar zijn kopbal werd gepareerd door Oelschlägel. Aan de overzijde werd Quinten Timber levensgevaarlijk, al stuitte ook hij op de sluitpost van de tegenpartij. Enkele minuten later kreeg Ter Avest eveneens een kans op de 0-2; de rechtsback schoot echter gehaast over. De stand werd een kwartier voor tijd genivelleerd. Pelle Clement brak door via de linkerkant van het zestienmetergebied, waarna hij het leer teruglegde op Daishawn Redan. De spits maakte geen fout in de afronding: 1-1. In het restant van de wedstrijd kregen beide teams nog kansen op de winnende treffer, die echter niet meer gevonden werd.