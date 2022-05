Almere City wordt vernederd en grijpt op laatste moment naast play-offticket

Vrijdag, 6 mei 2022 om 22:04 • Laatste update: 22:15

Almere City FC heeft zijn eigen seizoen vrijdagavond als een nachtkaars uit zien gaan. De ploeg van Alex Pastoor had zich bij winst tegen Jong AZ via de periodestand kunnen plaatsen voor de Keuken Kampioen Play-Offs, maar ging in plaats daarvan pijnlijk ten onder: 0-3 nederlaag. De Graafschap, dat zelf een 1-1 gelijkspel behaalde tegen Jong Ajax, kon daardoor opgelucht adem halen en bemachtigt het laatste toegangsbewijs op basis van de negende plaats in de Keuken Kampioen Divisie.

De eerste wedstrijden in de Keuken Kampioen Play-Offs:

De Graafschap - FC Eindhoven

NAC Breda - ADO Den Haag

Excelsior - Roda JC Kerkrade

Almere City FC - Jong AZ 0-3

Jong AZ kreeg voor rust de meeste kansen, maar gaf zelf eerst bijna een doelpunt weg, toen een hoekschop bijna in eigen doel werd gelopen. Het liep goed af voor de Alkmaarse beloften en Ernest Poku werd na een half uur één-op-één gezet met Nordin Bakker, die uitstekende redde. Na rust ging het wel mis voor Almere. De net ingevallen Mexx Meerdink vond in het strafschopgebied ruimte voor een schot richting verre hoek: 0-1. Tien minuten later kon Mohamed Taabouni binnentikken uit een lage voorzet van Quinten Dekkers: 0-2. Het werd in de slotfase nog erger voor de Flevolanders, toen Danny Post met een te late tackle een penalty veroorzaakte. Die werd benut door Taabouni: 0-3.

Jong Ajax - De Graafschap 1-1

Meest opvallende basisspelers bij Jong Ajax waren Ihattaren en Naci Ünüvar, die beide flanken bezeten bij de Amsterdamse beloften. Het gevaar moest in de eerste helft, die uiterst tam te noemen was, vooral komen van Ihattaren. De jongeling strooide met steekpasses en was ook met scherp indraaiende hoekschoppen nadrukkelijk aanwezig, maar een echte kans kreeg Jong Ajax voor rust niet. De Graafschap bracht nauwelijks iets in maar dook via Mees Kaandorp vrij op voor Jay Gorter. In plaats van een schot koos de rechtsbuiten echter voor een artistiek maar mislukt hakje.

Na rust waren er meteen meer kansen voor De Graafschap. Sam Hendriks dribbelde over de as dwars door de defensie en had absoluut moeten scoren, maar schoot van dichtbij wild over. De wedstrijd werd tien minuten na rust opengebroken door De Graafschap-aanvaller Jeffrey Fortes, die achterwaarts wegliep en zo een hoekschop kon binnen knikken: 0-1. Ihattaren werd binnen het uur gewisseld voor Arjany Martha, die een grote kans op de gelijkmaker miste door naast de kruising te schieten. De vleugelspits wist in de 78ste minuut alsnog te scoren, na een ragfijne breedtepass van Gabriel Osei Misehouy: 1-1.

Excelsior - NAC Breda 2-2

Odysseus Velanas kon na tien minuten bij een opnieuw ingebrachte hoekschop 0-1 maken voor NAC Breda, maar moest toezien hoe Thijs Dallinga vlak voo rust de gelijkmaker op het scorebord zette. De topscorer van de Keuken Kampioen Divisie tekende na een goede loopactie bediend werd door een steekbal van Marouan Azarkan en binnengleed: 1-1. Vlak na rust was Dallinga ook betrokken bij de volgende Rotterdamse treffer. De spits zag zijn lage schot uit de hoek getikt worden, waarna Reuven Niemeijer de rebound intikte: 2-1. Diep in blessuretijd pakte NAC nog een punt via Dion Malone, die een hoekschop binnenkopte: 2-2.

TOP Oss - MVV Maastricht 0-1

De bezoekers uit Zuid-Limburg kenden de ideale start in Oss. In de zesde minuut kwam een hoekschop van Sven Brummel terecht bij Mitchel Keulen, die met een fraaie volley voor de vroege voorsprong van MVV zorgde. Halverwege de eerste helft zag Orhan Dzepar een kopbal net naast het doel verdwijnen, waardoor de 0-2 niet op het scorebord verscheen. TOP probeerde het voor rust wel, maar de thuisploeg weinig uitrichten in aanvallend opzicht, al had Giovanni Büttner nog wel een grote kans net voor het rustsignaal. MVV hield redelijk gemakkelijk stand in de tweede helft, waardoor de drie punten werden meegenomen richting Maastricht.

Roda JC Kerkrade - Telstar 4-3

De start van Roda JC was nog veelbelovend. Patrick Pflücke schoot de bal in minuut zeven vanaf de rand van de zestien in de verre hoek: 1-0. Daarna was het al snel de beurt aan het getergde Telstar, dat drie minuten later op gelijke hoogte kwam. Giovanni tikte de bal binnen bij de tweede paal. Diezelfde Giovanni tekende in de 35ste minuut voor de voorsprong van de bezoekers. Halverwege de tweede helft was er wederom tegenslag voor Roda, toen Anwar Bensabouh in de rebound voor de 1-3 voor Telstar zorgde. Guus Joppen bracht de spanning een kwartier voor tijd terug met een rake schuiver van dichtbij, waardoor de hoop terugkeerde bij de Limburgers. De krankzinnige comeback kreeg gestalte in de laatste vijf minuten. Dylan Vente kopte de 3-3 binnen en uit een strafschop tekende Pflücke voor de winnende treffer.

Helmond Sport - FC Den Bosch 1-1

Exact veertig jaar geleden werd Helmond kampioen op het tweede niveau na een zege op Den Bosch. In hetzelfde affiche maakte Helmond van de gelegenheid gebruik om de kampioensploeg van 1982 te eren. De thuisploeg speelde in retroshirts met het oude logo erop. Veel spelers en stafleden van toen kwam vrijdag bijeen en kregen een uitgebreid programma voorgeschoteld met een diner in het stadion en een huldiging in de pauze. Ze zagen Helmond ditmaal worstelen met Den Bosch. Kevin Felida schoot Den Bosch op voorsprong via de binnenkant van de paal; Dylan Seijs ramde de bal daarna op de lat, Jelle Goselink op de paal en Thomas Beekman tegen de vingers van Wouter van der Steen. In de slotfase kopte Beekman van dichtbij ook naast. Namens Den Bosch liet Ryan Leijten een grote kans liggen. Het leek bij 0-1 te blijven, totdat Boyd Reith in de derde minuut van de blessuretijd toesloeg.

Applaus van de tribunes bij Helmond Sport voor de helden van ’82. Harde kern scandeert ‘kampioenen, kampioenen’. #heldbo pic.twitter.com/pJLq3SiUVW — ED Helmond Sport (@ED_HelmondSport) May 6, 2022

Jong PSV - FC Dordrecht 1-1

In de laatste wedstrijd van Jong PSV onder leiding van Ruud van Nistelrooij opende Simon Colyn de score. De spits kopte raak op aangeven van Johan Bakayoko en maakte zijn vijfde doelpunt van het seizoen. Het doelpunt hing in de lucht, want kort daarvoor stonden de paal en de doelman PSV al in de weg. In de tweede helft had doelman Liam Bossin van Dordrecht een knappe redding met de voet in huis op een bekeken schot van Mathias Kjölö; aan de overzijde wist Stijn Meijer doelman Kjell Peersman niet te verschalken in een één-op-één-situatie. Zodoende leek PSV met de zege aan de haal te gaan met de overwinning, maar in de blessuretijd kwam Dordrecht langszij via Jari Schuurman.

FC Volendam - FC Eindhoven 2-2

Volendam was al zeker van de tweede plaats, maar Eindhoven nog niet van de derde. Bovendien konden de bezoekers de periodetitel pakken. Joey Sleegers was met twee goals de uitblinker bij Eindhoven. De linkspoot bracht zijn ploeg in de zesde minuut op voorsprong door een counter af te ronden na een steekpass van Barnabás Rácz. Veel meegereisde supporters van Eindhoven moesten het doelpunt missen omdat ze nog in de file zaten. Meer waren getuige van de 0-2, die Sleegers voor zijn rekening nam na een lage voorzet van Valentino Vermeulen. Gaetano Oristanio maakte er 1-2 van met een fraaie omhaal, maar raakte daarbij wel geblesseerd en werd vervangen. In de blessuretijd zorgde Daryl van Mieghem voor de 2-2 met een schot van circa twintig meter.



Jong FC Utrecht - VVV-Venlo 2-3

Uitgerekend Nick Venema zette VVV al vroeg op voorsprong. De aanvaller wordt dit seizoen gehuurd van Utrecht en scoorde in een rebound na een schot van Rayan El Azrak. Halverwege de eerste helft bracht Mees Rijks de stand in evenwicht. Mitchel van Rooijen, óók ex-speler van Jong Utrecht, zette VVV vervolgens op 1-2 na voorbereidend werk van Kees de Boer. Na de pauze maakte Mohamed Mallahi er 2-2 van met een fraai schot via de linkerpaal. Sven Braken zorgde met een harde uithaal van dichtbij na een scherpe voorzet van Simon Janssen toch voor de Venlose zege.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 FC Emmen 38 26 5 7 40 83 2 FC Volendam 38 21 12 5 28 75 3 FC Eindhoven 38 21 8 9 26 71 4 ADO Den Haag 38 22 7 9 23 67 5 Roda JC Kerkrade 38 18 12 8 27 66 6 Excelsior 38 19 9 10 25 66 7 Jong Ajax 38 18 9 11 19 63 8 NAC Breda 38 16 11 11 15 59 9 De Graafschap 38 15 11 12 9 56 10 VVV-Venlo 38 14 6 18 -14 48 11 FC Den Bosch 38 14 5 19 -19 47 12 Jong PSV 38 11 11 16 -2 44 13 Jong AZ 38 12 6 20 -11 42 14 Almere City FC 38 11 8 19 -12 41 15 TOP Oss 38 11 8 19 -14 41 16 MVV Maastricht 38 12 4 22 -32 40 17 FC Dordrecht 38 10 9 19 -24 39 18 Jong FC Utrecht 38 11 5 22 -24 38 19 Telstar 38 8 11 19 -27 35 20 Helmond Sport 38 8 7 23 -33 28