Crawley Town neemt afscheid van trainer na ernstige beschuldiging van racisme

Vrijdag, 6 mei 2022 om 18:15 • Dominic Mostert • Laatste update: 18:17

Crawley Town neemt afscheid van John Yems. Met 'wederzijds goedvinden' gaan de trainer en de nummer twaalf van de League Two uit elkaar, zo maakt Crawley Town bekend. Yems werd vorige maand al voor onbepaalde tijd geschorst door zijn club, nadat meerdere beschuldigingen van racisme werden geuit richting de trainer. De FA onderzoekt die beschuldigingen, maar Yems en Crawley Town wachten de conclusies van het onderzoek niet af.

Yems zou gebruik hebben gemaakt van twee verschillende kleedkamers. Op basis van hun huidskleur deelde hij spelers in een van de twee kleedkamers in. Tegen witte spelers zou hij onder meer hebben gezegd: 'Kleed je niet om in de kleedkamer van de zwarte jongens.' Yems zou regelmatig het n-woord hebben gebruikt en hanteerde ook andere namen met een racistische lading voor zijn spelers. Details over het wangedrag van Yems kwamen naar buiten nadat een groep spelers zich beklaagde bij spelersvakbond PFA.

Volgens de Daily Mail noemde hij spelers van Aziatische afkomst 'curry munchers'. Yems zou één speler in het bijzonder een 'zelfmoordterrorist' hebben genoemd, die maar beter niet met een rugzak in de trein naar huis kon zitten, omdat andere passagiers dan zouden vermoeden dat hij de trein zou opblazen. Een andere zwarte speler werd 'zulu warrior' genoemd door Yems, die een Cypriotische speler een 'Greek bobble-head' noemde en Griekse muziek belachelijk maakte. Verder zou hij twee spelers met een migratieachtergrond zonder opgaaf van reden hebben verbannen van de trainingen met het eerste elftal.

Het gebruik van de bijnamen is bevestigd door een speler, die op anonieme titel sprak met de Daily Mail. Hij zei dat meerdere spelers getraumatiseerd en in tranen waren door het gedrag van Yems. "Het is al gaande sinds 2020/21. Niemand zei er wat van, omdat hij de trainer is. Soms zeg je iets in het heetst van de strijd, maar deze trainer is anders. Hij maakt misbruik van z'n macht." Een ander staflid zei dat Yems zijn gedrag zelf zou uitleggen als plagerijtjes. "Maar het is pesten op basis van ras en dat heeft een schadelijk effect op meerdere spelers. Mensen werden er oncomfortabel door, maar zeiden niets."

Het was volgens het staflid wel begrijpelijk dat spelers niet van zich afbeten. "Dit zijn geen Premier League-spelers. Als ze één keer ruzie maken met de trainer, zijn ze weg bij de club en kunnen ze het profvoetbal verlaten. Waar ga je naartoe als je weggaat bij Crawley?" Yems ontkende de beschuldigingen onlangs. Toen hij echter door Sky News werd gevraagd naar de situatie, belde hij de politie om te klagen over de journalist die hem aansprak op straat. Crawley liet in een eerder statement weten racisme niet te tolereren, maar rept nu met geen woord over de reden van Yems' vertrek. Assistent-trainer Lewis Young neemt voorlopig de honneurs waar bij de club die actief is op het vierde niveau van Engeland.