PSV heeft hoop nog niet opgegeven en mikt op Zinchenko-route

Woensdag, 4 mei 2022 om 07:13 • Mart Oude Nijeweeme

PSV heeft nog altijd hoop dat het volgend seizoen kan beschikken over Sávio Moreira de Oliveira - kortweg Sávio of Savinho. De achttienjarige vleugelaanvaller is op weg van Atlético Mineiro naar Manchester City, maar daarmee zijn de Eindhovenaren nog niet uitgespeeld. Bij PSV hopen ze middels een huurconstructie alsnog over de Braziliaan te kunnen beschikken, zoals dat in het verleden ook met Oleksandr Zinchenko gebeurde. Volgens het Eindhovens Dagblad zijn beide clubs al enige tijd in gesprek om een tijdelijke komst te realiseren.

Volgens bovengenoemde krant wil Savinho zich 'dolgraag' bij de Braziliaanse enclave van PSV voegen. De Eindhovenaren hebben met André Ramalho, Mauro Júnior en Carlos Vinícius al enkele Brazilianen in de gelederen, al wordt van laatstgenoemde niet verwacht dat hij volgend jaar nog in het Philips Stadion speelt. Bij een eventuele komst naar PSV zal Savinho zijn wedstrijden voornamelijk in het beloftenteam spelen, maar krijgt hij tevens de kans om mee te trainen met de A-selectie. Een andere route die de aanvaller zou kunnen volgen is via een van de vele satellietclubs van City.

The Citizens bereikten onlangs een akkoord met Atlético Mineiro over een transfersom van in totaal 12,5 miljoen euro: een vaste transfersom 6,5 miljoen euro, die door bonussen met 6 miljoen euro kan oplopen. Bovendien houdt de Braziliaanse club 12,5 procent van de rechten van Savinho in handen. Vanwege zijn leeftijd en afkomst komt Sávio nog niet in aanmerking voor een werkvergunning in Engeland, waardoor hij elders speelminuten zal maken. PSV hoopte met de huurdeal voor te sorteren op een grotere samenwerking met de City Football Group, dat zijn beleid door de regelwijziging met betrekking tot het verhuren van spelers enigszins moet wijzigen.

Het Braziliaanse toptalent dat via Manchester City hard op weg leek naar PSV

Savinho - die komende zomer zou moeten aansluiten bij Jong PSV - is van nature een linkspoot, al opereert hij bij Atlético Mineiro voornamelijk op de rechterflank. In 23 wedstrijden namens de Braziliaanse club liet de in 2004 geboren buitenspeler nog geen doelpunt of assist noteren. Sávio heeft zes jeugdinterlands voor Brazilië Onder 16 achter zijn naam staan. Naast PSV heeft ook Troyes goede papieren voor Savinho. De Franse club huurde dit seizoen al zes spelers van Manchester City, al zijn er daar inmiddels weer drie - onder wie Philippe Sandler - van vertrokken.