Het Braziliaanse toptalent dat via Manchester City hard op weg leek naar PSV

Zaterdag, 26 maart 2022 om 00:00 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 23:14

In samenwerking met GOAL licht Voetbalzone geregeld jonge spelers uit die het in de toekomst ver kunnen schoppen of die nu al hun sporen verdienen in het (inter)nationale topvoetbal. Deze keer gaat de aandacht uit naar de zeventienjarige aanvaller Sávio Moreira de Oliveira - kortweg Sávio of Savinho - die volgens transfermarktexpert Fabrizio Romano komende zomer voor 6,5 miljoen euro de overstap zal maken van Atlético Mineiro naar Manchester City.

Manchester City en de City Football Group, het voetbalimperium achter the Citizens, hebben er geen geheim van gemaakt dat ze zo veel mogelijk getalenteerde jonge Zuid-Amerikanen willen aantrekken. Door de Brexit-regels is het voor City nu veel gemakkelijker om tienertalenten uit Brazilië en Argentinië aan te trekken dan uit Europa. De huidige koploper van de Premier League schroomt niet om deze talenten direct onder te brengen bij een van de filialen van de City Football Group, waartoe ESTAC Troyes (Frankrijk), Melbourne City (Australië), Montevideo City Torque (Uruguay), Bolivar (Bolivia), New York City (Verenigde Staten), Mumbai City (India), Girona (Spanje), Yokohama Marinos (Japan), Sichuan Jiuniu (China) en Lommel SK (België) behoren.

Kayky, Yan Couto, Talles Magno en Metinho zijn slechts enkele van de Braziliaanse spelers die zich de afgelopen jaren hebben aangesloten bij clubs die eigendom zijn van de City Football Group, terwijl de Argentijnse tiener Dario Sarmiento in 2021 door de Premier League-club werd overgenomen van Estudiantes. De volgende speler in deze groep zou Sávio moeten zijn, aangezien de City Football Group een akkoord heeft bereikt met Atlético Mineiro over een een transfersom van 6,5 miljoen euro om de vleugelspeler te contracteren. Dat bedrag kan nog met zes miljoen euro oplopen door verschillende bonussen. De verwachting is dat Sávio komende zomer aansluit bij Troyes.

De eigenaren van City hebben snel gehandeld om een speler te strikken die al een aantal jaar furore maakt in het Braziliaanse jeugdvoetbal. Arsenal zou ook geïnteresseerd zijn geweest in het tienertalent, terwijl PSV lange tijd de beste papieren leek te hebben om Sávio komende zomer van City te huren. Romano, Voetbal International en het Eindhovens Dagblad meldden onlangs dat PSV in gesprek was met Manchester City over het huren van de vleugelaanvaller. Het was de bedoeling dat Sávio in Eindhoven zou aansluiten bij Jong PSV, tegen een stallingsvergoeding en mogelijk een percentage van een eventuele toekomstige transfer. City heeft volgens GOAL klaarblijkelijk besloten dat Sávio niet naar PSV, maar naar Troyes zal vertrekken. Vanwege zijn leeftijd en afkomst komt Sávio nog niet in aanmerking voor een werkvergunning in Engeland, waardoor hij elders speelminuten zal maken.

Sávio trad in 2015 op elfjarige leeftijd toe tot de jeugdopleiding van Atlético Mineiro en werd direct overgeheveld naar de Onder 13. “Hij komt uit São Mateus, Espirito Santo. Hij speelde daar voor een vereniging en toen kwamen ze hier in Belo Horizonte om tegen Atlético en Cruzeiro te spelen”, vertelt zijn zaakwaarnemer Juliano Rodrigues tegenover GOAL. “Ik zag dat hij kwaliteit had en heb Fred Cascardo, destijds de hoofd jeugdopleiding bij Atlético, aangeraden om hem meteen te contracteren.” Sávio speelde gedurende zijn tijd in de jeugdopleiding van Atlético altijd met oudere ploeggenoten en hij viel op door zijn balvaardigheid met zijn favoriete linkerbeen.

Het toptalent speelde regelmatig vanaf de rechterkant om vervolgens naar binnen te snijden om doelpunten te maken en assists te geven, net als een van zijn voetbalidolen, Arjen Robben. Hij wordt ook wel vergeleken met Antony, die momenteel furore maakt bij Ajax en het Braziliaanse nationale elftal. Sávio zelf, mag zich jeugdinternational noemen. Hij maakte deel uit van de ploeg die in 2019 het Zuid-Amerikaanse kampioenschap Onder 15 won. Een jaar later tekende hij zijn eerste professionele contract bij Atlético - een deal die de aandacht trok van het bredere Braziliaanse publiek vanwege de ontsnappingsclausule van zestig miljoen euro die erin was opgenomen.

Dankzij het salaris dat hij op dat moment verdiende, kon Sávio een droom in vervulling laten gaan: het kopen van een huis voor zijn moeder. “Hij is erg gehecht aan zijn moeder, ze helpt hem veel”, legt Rodrigues uit. Sávio’smoeder speelt ook een actieve rol in het beheren van zijn financiën, om de levensstijl van haar zoon niet uit de hand te laten lopen. Op het veld kreeg het talent in 2020 tijdens trainingswedstrijden voor het eerst de kans om te spelen tegen het eerste elftal van Atlético, waar hij al snel in de smaak viel bij hoofdtrainer Jorge Sampaoli. De Argentijnse oefenmeester was eerder actief bij Santos toen Rodrygo doorbrak in het eerste elftal voordat hij naar Real Madrid ging. GOAL heeft vernomen dat hij Sávio meer dan eens omschreef als ‘veel beter’ dan de 21-jarige vleugelaanvaller van de Koninklijke.

“Sávio is een zeer jonge speler, die een grote toekomst heeft”, zei Sampaoli nadat hij de jongeling in oktober 2020 zijn basisdebuut had gegund in de Braziliaanse Série A. “Hij heeft samen met zijn teamgenoten getraind en we kennen zijn capaciteiten. We hebben veel vertrouwen in hem voor de toekomst.” Hoewel Sávio veel heeft opgestoken van het spelen met en tegen het eerste elftal, heeft hij binnen de jeugdopleiding echt geleerd wat er nodig is om succesvol te zijn bij Atlético. “In mijn tijd, was hij altijd zeer prominent aanwezig”, vertelt de voormalige directeur van de jeugdopleiding, Junior Chávare??, aan GOAL. “Hij was een zeer toegewijde en professionele jeugdspeler, ondanks zijn jonge leeftijd.”

Sampaoli verliet Atlético voorafgaand aan het seizoen 2021/22 voor een dienstverband bij Olympique Marseille. Zijn opvolger Cuca bezorgde Atlético de eerste landstitel in vijftig jaar en gaf Sávio dit seizoen speelminuten in 13 officiële wedstrijden. Sinds dit kalenderjaar staat er in de persoon van Antonio Mohamed een nieuwe trainer voor de groep. De zeventienjarige aanvaller moet het onder de Argentijnse oefenmeester doen met een bijrol, hoewel dat gedeeltelijk kan zijn omdat hij op het punt staat de club te verlaten. Hoe dan ook, het lijkt erop dat de City Football Group weer een Zuid-Amerikaanse groeibriljant in huis heeft gehaald. Nu begint voor Sávio de uitdaging om te bewijzen dat hij het kan maken bij Manchester City.