Liverpool slaat ‘remontada’ Villarreal op dominante wijze af en is CL-finalist

Dinsdag, 3 mei 2022 om 22:54 • Laatste update: 23:53

Liverpool heeft zich ten koste van Villarreal geplaatst voor de finale van de Champions League. In een aantrekkelijk duel dat twee gezichten kende was het Liverpool dat na een 2-0 achterstand bij rust in de tweede helft orde op zaken stelde dankzij doelpunten van Fabinho, Luis Díaz en Sadio Mané: 2-3. In de eindstrijd op 28 mei treffen the Reds Manchester City of Real Madrid.

Bij Villareal ontbrak Arnaud Danjuma. De Nederlander ondervond nog te veel last van de spierblessure die hem ook in de uitwedstrijd tegen Deportivo Alavés parten speelde. Bij Liverpool stond Virgil van Dijk wederom als aanvoerder in de basis. Het duel stond onder leiding van de arbiter Danny Makkelie, die assistentie kreeg van videoscheidsrechter Pol van Boekel. Villareal, gesterkt door een volgepakt Estadio de la Cerámica, vloog uit de startblokken en kwam na drie minuten spelen al op voorsprong. Pervis Estupinán gaf een harde voorzet, waarna Étienne Capoue de Schot Andrew Robertson bij de tweede paal aftroefde en de bal voor het doel wist te krijgen. Het was vervolgens voor Boulaye Dia een koud kunstje om de openingstreffer voor zijn rekening te nemen: 1-0.

Liverpool leek van slag door de vroege tegentreffer en zag Villareal snel na de openingstreffer tweemaal gevaarlijk opduiken voor het doel. Dani Parejo besloot van net buiten het strafschopgebied uit te halen, wiens schot richting en precisie miste, waarna Gerard Moreno een minuut later tegen Robertson aan kopte. Liverpool kwam er in het eerste kwart weinig aan te pas. Diogo Jota kwam wel een-op-een met Gerónimo Rulli te staan, maar de doelman wist de bal net op tijd weg te tikken. Het was vervolgens weer de thuisploeg die het wedstrijdbeeld bepaalde en Liverpool geen moment met rust liet.

Even later was er een hoofdrol weggelegd voor Makkelie. Een pass van Moreno, dwars door het centrum van Liverpool heen, werd aangenomen door Giovani Lo Celso. De Argentijn omspeelde Alisson Becker, waarna de doelman niet bij de bal kon en de middenvelder leek neer te halen. El Submarino Amarillo claimde een strafschop, maar Makkelie wuifde het appel weg. Ook Van Boekel riep de Nederlander na het bestuderen van de beelden niet naar de zijlijn. Een minuut later ontplofte het stadion alsnog, toen Francis Coquelin de score met een rake kopbal wist te verdubbelen. Capoue nam aan de rechterzijde van het veld een lange bal aan, kapte op de achterlijn Robertson uit en zag Coquelin bij de tweede paal opduiken. De Fransman bediende zijn landgenoot met een piekfijne voorzet, waarna Coquelin in de lucht Trent Alexander-Arnold wist af te troeven. De rechtsback van Liverpool stond aan de grond genageld toen Coquelin de bal met een bekeken kopbal in de kruising zag verdwijnen: 2-0. Het woedende gezicht Virgil van Dijk sprak boekdelen en de spelers van Liverpool zochten zichtbaar gefrustreerd de kleedkamer op.

Liverpool wist in de tweede helft wat het te doen stond en ging met Díaz als vervanger van Jota op jacht naar de aansluitingstreffer. Al snel leverde dat via Alexander-Arnold dreiging op voor de bezoekers. De Brit vond een paar minuten na rust met een vrije trap Mané bij de tweede paal. De Senegalees schrok echter van de mogelijkheid en liet de bal van zijn voet springen. Daarna was het aan Alexander-Arnold zelf om het vijandelijke doel onder vuur te nemen. De rechtsback schoot eerst hoog, waarna hij met een directe vrije trap de lat raakte. Liverpool drong aan en zag Díaz met een spectaculaire omhaal gevaarlijk worden. De Colombiaan raakte de bal echter niet goed en mikte hoog over.

Na een uur spelen maakten de bezoekers de aansluitingstreffer. Mohamed Salah bezorgde de bal bij Fabinho die van binnen het strafschopgebied besloot uit te halen. De Braziliaan zag de bal door de benen van de blunderende doelman Rulli doel treffen: 2-1. Gesterkt door de aansluitingstreffer gingen de bezoekers met succes op zoek naar de gelijkmaker. Alexander-Arnold gaf ditmaal met links een voorzet op Diaz. De Colombiaan ontsnapte aan de buitenspelval van Villareal en klopte doelman Ruddi van dichtbij door de benen: 2-2. De thuisploeg leek geknakt en zag een kwartier voor tijd het laatste sprankje hoop vervliegen.

Doelman Rulli schatte een lange bal van Naby Keïta helemaal verkeerd in, tastte mis en zag Mané de bal in een leeg doel werken: 2-3. Waar Liverpool de hele tweede helft domineerde, was het na de voorsprong van de Engelsen wachten op de vierde treffer. Die kwam er ook bij toen Salah van dichtbij Ruddi op zijn weg vond. De thuisploeg was zichtbaar gefrustreerd door de naderende uitschakeling en zag Capoue met een tweede gele kaart de kleedkamers opzoeken. Even daarvoor ontsnapte Pau Torres met een onbesuisde tackle al aan een directe rode kaart.