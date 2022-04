Giovanni van Bronckhorst wacht loodzware taak na harde klap Angeliño

Donderdag, 28 april 2022 om 22:52 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:30

RB Leipzig heeft het heenduel in de halve finale van de Europa League winnend afgesloten. In de Red Bull Arena zag het er lang naar uit dat Rangers een gelijkspel uit het vuur zou slepen, maar in de 85ste zorgde Angeliño voor de beslissing: 1-0. Volgende week donderdag krijgt de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst de kans om de nederlaag Schotland te compenseren. In Londen verschafte Eintracht Frankfurt zich een goede uitgangspositie door met 1-2 te winnen bij West Ham United.

Trainer Domenico Tedesco kon niet beschikken of liefst drie geschorste basiskrachten. In het hart van de verdediging werd Willi Orban vervangen door Benjamin Henrichs, terwijl Josko Gvardiol de honneurs waarnam voor Mohamed Simakan. Op het middenveld keerde Lukas Klostermann terug van een blessure en hij verving de geschorste Kevin Kampl. Van Bronckhorst kon, in tegenstelling tot het gewonnen kwartfinaleduel met SC Braga (3-1), niet beschikken over Aaron Ramsey en Kemar Roofe. In plaats van het duo stonden respectievelijk Glen Kamara en Scott Wright opgesteld.

Van Bronckhorst had zijn ploeg met een duidelijke boodschap het veld ingestuurd, zo bleek al na tien minuten voetballen. De Schotten zakten ver terug en maakten de ruimtes erg klein, waardoor RB Leipzig nauwelijks de kans kreeg om gevaar te stichten. De thuisploeg kwam in het eerste bedrijf tot slechts één goede mogelijkheid. Na ruim een half uur spelen caramboleerde de afvallende bal voor de voeten van Angeliño, die er echter niet in slaagde het leer tussen de palen te krijgen. Hoewel de Rangers ook in de tweede helft gedisciplineerd bleven verdedigen, moest doelman Allan McGregor uiteindelijk in de 85ste minuut capituleren.

Onder meer via Christopher Nkunku had RB Leipzig al tot tweemaal toe de voorsprong kunnen pakken, maar het ontbrak de spits aan scherpte en fortuin in de afronding. Na een hoekschop vanaf de rechterkant kreeg Angeliño op de rand van het zestienmetergebied de bal voor zijn voeten. De linksachter bedacht zich geen moment en volleerde de bal ineens in de linkerbenedenhoek: 1-0. Rangers slaagde er nadien niet meer in om de stand nog te nivelleren.

West Ham United - Eintracht Frankfurt 1-2

Na de invasie in Barcelona werd ook in Londen gevreesd voor massa's Duitse fans. West Ham kondigde maatregelen aan en 'beloofde' fans van Eintracht te verwijderen uit het stadion als zij zich op de thuistribunes zouden begeven. Al vroeg in de wedstrijd konden de bezoekers juichen, daar Ansgar Knauff na 49 seconde voor de openingstreffer zorgde. Op aangeven van Rafael Santos Borré kon de bal van dichtbij worden binnengekopt door de buitenspeler. Jarrod Bowen leek de stand nog binnen het kwartier gelijk te trekken, maar zijn inzet belandde op de paal. Michail Antonio was wel gelukkig in de afronding. De aanvaller stond op de juiste plek om een doorgekopte bal van Kurt Zouma af te ronden: 1-1.

In het restant van de eerste helft nam Knauff het doel van West Ham nogmaals onder vuur, maar waren het de bezoekers die tien minuten na rust voor de tweede keer op voorsprong kwamen. De Japanner stond op de juiste plek om een rebound van Djibril Sow achter de kansloze Alphonse Areola in het doel te werken. Diezelfde Kamada kreeg tien minuten voor tijd een opgelegde mogelijkheid om het duel vroegtijdig in het slot te gooien, maar ditmaal trof hij de rechterpaal. Het leek de Duitsers fataal te worden, daar Bowen het doel van Eintracht in de slotfase andermaal onder vuur nam. De buitenspeler probeerde het op artistieke wijze met een omhaal en trof de onderkant van de lat.