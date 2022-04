PSV wil achttienjarige, Italiaanse spits aantrekken ondanks hoge vraagprijs

Donderdag, 28 april 2022 om 16:25 • Mart van Mourik • Laatste update: 16:37

PSV is geïnteresseerd in de diensten van Wilfried Gnonto, zo melden het Eindhovens Dagblad en Voetbal International donderdagmiddag. De achttienjarige spits komt momenteel uit voor FC Zürich, waar hij nog tot medio 2023 onder contract ligt. De Italiaan met Ivoriaanse roots wordt gezien als een van de opvolgers van de vertrekkende Eran Zahavi. De Zwitserse club vraagt naar verluidt vijf miljoen euro voor de aanvaller.

De kans dat Zahavi PSV gaat verlaten is groot en met Gnonto hopen de Eindhovenaren een geschikte vervanger binnen te halen. Hoewel ook Carlos Vinícius en mogelijk Maxi Romero eveneens invulling kunnen geven aan de spitspositie, lijkt de Eindhovense clubleiding in te willen zetten op jong talent. PSV zou met name geïnteresseerd zijn in toptalenten die al enige ervaring hebben met het spelen op het hoogste niveau.

De fysiek sterke Gnonto kan zowel in de spits als op de nummer 10-positie goed uit de voeten. De aanvaller werd opgeleid bij Internazionale en maakte in de zomer van 2020 de transfervrije overstap naar FC Zürich. In het huidige seizoen maakte Gnonto in de Zwitserse Super League 8 goals in 29 wedstrijden, waarin hij bovendien 3 assists verzorgde. Bovendien komt hij uit voor Italië Onder 19..

PSV krijgt overigens forse concurrentie van diverse clubs in de strijd om de handtekening van Gnonto. Volgens de berichtgeving zou onder meer Anderlecht de Italiaan graag willen inlijven. In Eindhoven zal Gnonto overigens niet direct in de basis belanden. PSV is naar verluidt eveneens op zoek naar een eerste spits en denkt aan Luuk de Jong.