Galatasaray zwoegt en ziet linkerrijtje sinds tijden weer in beeld raken

Zondag, 24 april 2022 om 21:39 • Tom Rofekamp • Laatste update: 21:46

Galatasaray heeft zondag de tweede competitiezege op rij geboekt. Cimbom, dat had tegen laagvlieger Altay aan een doelpunt van Kerem Aktürkoglu voldoende voor de drie punten. Door de overwinning stijgt Galatasaray van de twaalfde naar de elfde plek in de Süper Lig, waarmee het linkerrijtje na lange tijd weer in zicht komt. De club bevond zich er twaalf speelrondes geleden voor het laatst.

Met Ryan Babel en Patrick van Aanholt aan het startsignaal kende Galatasaray een vliegende start. Aktürkoglu ontving de bal van Berkan Kutlu aan de rand van het strafschopgebied, sprintte langs zijn directe tegenstander. en haalde met zijn verkeerde linkerbeen verwoestend uit: 1-0. Het leek een kwestie van tijd voor Galatasaray de marge op zou voeren, maar wonderwel wist de nummer zeventien van de Süper Lig de schade in de eerste helft tot één tegengoal te beperken. Pogingen van Bafetimbi Gomis (tweemaal), Marcao en Babel liepen alleen uit tot niets.

Altay kwam na rust beter uit de startblokken. Martín Rodríguez nam Fernando Muslera van ver onder vuur, maar de Uruguayaanse sluitpost wist zijn doel met een fraaie reflex schoon te houden.

Galatasaray was het kwijt en wist in het tweede bedrijf maar weinig te creëeren. Muslera ontpopte zich tot de held van Istanbul. Vijf minuten voor tijd had de goalie een fraai antwoord op een laag schot van Leandro Kappel; diep in de blessuretijd ondernam hij wederom Rodríguez het scoren.

Met bloed, zweet en tranen hield Galatasaray stand en kan het weer enigszins omhoogkijken in de Süper Lig.