Fortuna Sittard brengt spanning naar kookpunt; grote zorgen om Siovas

Zondag, 24 april 2022 om 18:48 • Mart van Mourik

Fortuna Sittard heeft zondagavond een cruciale zege geboekt in de strijd tegen degradatie uit de Eredivisie. In eigen huis was het team van trainer Sjors Ultee met 1-0 te sterk voor Go Ahead Eagles. Halverwege de eerste helft zette Zian Flemming de enige treffer van de wedstrijd op het scorebord. Met de overwinning volgt Fortuna, dat met 29 punten veertiende staat, het voorbeeld van concurrenten Willem II (26 punten) en PEC Zwolle (26), die zaterdag al wonnen van respectievelijk Vitesse (1-0) en RKC Waalwijk (0-2).

Ten opzichte van het gewonnen duel met Sparta Rotterdam (3-0) wijzigde Ultee zijn elftal niet. Michael Verrips en Charlison Benschop zaten wegens ziekte niet bij de wedstrijdselectie; Ben Rienstra en George Cox ontbraken wegens blessures. Bij Go Ahead Eagles werden evenmin wijzigingen doorgevoerd na de 4-0 overwinning op Willem II. Giannis-Fivos Botos en Jay Idzes waren vanwege een enkelblessure niet in staat om aan de aftrap te verschijnen, terwijl Jacob Mulenga, die enkele weken kampte met rugklachten, weer terugkeerde op de bank.

Al in de negende speelminuut dacht Paul Gladon de score namens Fortuna te openen. De dienstdoende spits rondde op koelbloedige wijze af, maar uit de videobeelden bleek dat hij scoorde vanuit buitenspelpositie: doelpunt afgekeurd. De treffer van Flemming halverwege het eerste bedrijf telde wél. Vanaf de rand van het zestienmetergebied zette hij doelman Andries Noppert op het verkeerde been met een van richting veranderd schot: 1-0. Go Ahead liet zich nauwelijks zien en slaagde er voor rust niet in een schot op doel te produceren.

In de tweede helft kwam Fortuna meermaals dicht bij een nieuwe treffer. Kort na de hervatting schoot Gladon met rechts over, terwijl Mats Seuntjens even later de paal trof. Een fikse tegenslag kregen de Limburgers in de 63ste minuut. Vaste basiskracht Dimitrios Siovas raakte serieus geblesseerd en moest door twee man van het veld gedragen worden. Hoewel de druk van Go Ahead op het doel van Yanick van Osch in de slotfase toenam, hield de thuisploeg tot het laatste fluitsignaal stand: 1-0.