Uitgerekend Wormuth zit Groningen dwars in de jacht op Europees ticket

Zondag, 24 april 2022 om 16:34 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 16:42

Heracles Almelo heeft zondagmiddag een hele belangrijke zege geboekt in de strijd tegen degradatie. Op bezoek bij FC Groningen won de ploeg van trainer Frank Wormuth met 0-1 dankzij een goal van Nikolai Laursen. De Duitse oefenmeester zit zijn toekomstige club dwars in de jacht op een Europees ticket, maar komt met Heracles wel op 33 punten uit 30 duels en is daarmee bijna verzekerd van lijfsbehoud.

Sergio Padt werd voorafgaand aan het Eredivisie-duel in het zonnetje gezet in de Euroborg. De ereronde die de voormalig doelman van de Trots van het Noorden liep was voor rust eigenlijk het enige hoogtepunt aan Groningse kant. Jörgen Strand Larsen zat in de tang bij Mike te Wierik en Bart van Hintum, waardoor het grootste gevaar in het eerste bedrijf eigenlijk alleen van Heracles kwam. Noah Fadiga deelde na een matte openingsfase de eerste speldenprik uit, maar enkele minuten slaagden de bezoekers er wel in om de ban te breken.

Melayro Bogarde leed slordig balverlies op eigen helft, waarna Groningen er via een goede combinatie razendsnel uitkwam. Lucas Schoofs legde breed op Laursen, die vervolgens overtuigend via de onderkant van de lat raak schoot: 0-1. De ploeg van trainer Frank Wormuth maakte een een betere indruk en was voor rust nog dicht bij de 0-2. Waar Ruben Roosken zijn afstandsschot eerst nog rakelings over het doel van Peter Leeuwenburgh gaan, trof Laursen daarna uit een vrije trap hard de lat.

Heracles moest in de tweede helft wat meer achteruit, maar doordat Groningen lange tijd aanvallend onmachtig bleek, kwamen de bezoekers defensief nauwelijks in de problemen. Na een sterke fase van Groningen kopte Marco Rente aan de overkant net naast het doel. De grote kans was voor de thuisploeg het sein om meer uit zijn schulp te kruipen. Doelman Koen Bucker werd na zeventig minuten voor het eerst getest Paulos Abraham, die goalie niet veel later met een betere doelpoging tot een uiterste redding dwong. Een slotoffensief zat er voor Groningen echter niet in, waardoor Heracles drie hele belangrijke punten pakte.