Van Gangelen: ‘Hoeveel jaar wachten we? Hij mag nú toch het verschil maken?’

Zondag, 24 april 2022 om 00:07 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:20

Het gebrekkige overzicht van Bruma leidde zaterdagavond andermaal tot verbazing in de studio bij ESPN. De 27-jarige vleugelspits van PSV zag tegen SC Cambuur (1-2 winst) de volledig vrije Eran Zahavi over het hoofd en besloot een veelbelovende aanval met een (mislukt) schot. Jan Joost van Gangelen reageert met een cynisch ondertoon op Bruma, maar wordt teruggefloten door Arnold Bruggink. "Dat is een beetje flauw", vindt Bruggink. "Het wordt heel erg gespitst op de man elke keer."

Bruma kreeg zaterdag van Roger Schmidt een nieuwe kans in de basis als linksbuiten, ook omdat Cody Gakpo niet okselfris was. Kees Luijckx vindt dat Bruma met zijn snelheid voor veel dreiging zorgde, maar 'de vorm' mist om in de eindfase beslissend te zijn. "Hoeveel jaar mist hij die al?", vraagt presentator Van Gangelen, die meer verwacht van een speler van het kaliber van Bruma. PSV betaalde in de zomer van 2019 twaalf miljoen euro voor de negenvoudig Portugees international, die daarmee een van de duurste aankopen uit de clubhistorie is.

Volgens Bruggink heeft het echter weinig zin om veel langer over Bruma te discussiëren. "Hij heeft het overzicht niet in deze situatie, dus het is ook niet terecht om elke keer daar maar op te blijven hameren", aldus de oud-aanvaller, die de vraag krijgt van Van Gangelen of Bruma 'goed genoeg' is voor PSV. "Om dertiende, veertiende man te zijn, en daar is hij te duur voor, dus dan hoort hij daar niet meer te spelen, maar voor mij is het inmiddels wel bekend hoe hij speelt", reageert Bruggink.

Daar neemt Van Gangelen nog geen genoegen mee. "Cambuur is al uitgespeeld, die spelen al weken een 5je, 6je... Dan moet hij toch wel het verschil kunnen maken?" Bruggink reageert: "Hij is elke keer wel dreigend, maar hij heeft het overzicht niet. Die situatie met Zahavi in de tweede helft, met die dubbele één-twee, is een van de mooiste voorbeelden, vind ik. Het is best wel een simpele bal. Zahavi speelt die laatste bal omdat hij hem absoluut terug wil hebben..."