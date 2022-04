Piqué bijt van zich af na ophef: ‘Er is gelekt met kwade bedoelingen’

Dinsdag, 19 april 2022 om 08:02 • Rian Rosendaal

Gerard Piqué reageert verbolgen op de publicatie van el Confidencial over zijn vermeende miljoenendeal met de Spaanse bondsvoorzitter Luis Rubiales. In door de Spaanse krant onderschepte gesprekken is te horen hoe de Barcelona-verdediger met Rubiales praat over de deal van veertig miljoen euro rondom de Supercopa, die sinds 2020 in Saudi-Arabië wordt gespeeld. Maar liefst vier miljoen euro per jaar wordt naar verluidt naar Kosmos Holding overgemaakt, het bedrijf dat Piqué in 2017 oprichtte.

In een livestream op Twitch doet Piqué zijn verhaal over de deal met de voorzitter van de Spaanse voetbalbond. "Ik ben heel trots op deze overeenkomst, want die is gewoon heel belangrijk voor het voetbal in Spanje", zo benadrukt de 35-jarige mandekker van Barcelona. "Het is allemaal legaal verlopen en naar mijn mening is er totaal geen sprake van belangenverstrengeling. Ik heb niets te verbergen en neem ook geen beslissingen op basis van wat andere mensen denken. Daarom ben ik nu ook bereid om vragen te beantwoorden, al duurt het tot drie uur in de ochtend."

De publicaties van el Confidencial zitten Piqué in ieder geval niet lekker. "De audiofragmenten zijn uit hun context gehaald en gelekt met kwade bedoelingen. En we weten allemaal precies wie dat gedaan heeft. Waarom zijn de fragmenten juist nu naar buiten gekomen? Zoek het uit, jullie zijn namelijk de journalisten. Het nieuws is uit 2019, kijk de kranten er maar op na. Toen was het geen nieuws en nu de fragmenten zijn uitgelekt opeens wel." De routinier wist al even dat de gesprekken met Rubiales naar buiten zouden komen. "El Confidencial belde me een week geleden om te zeggen dat de audiofragmenten van de onderhandelingen met de RFEF (Spaanse voetbalbond, red.) naar buiten zouden komen. Ik heb ze gezegd dat het me niets kan schelen. Ik heb niets te verbergen."

De deal met de Spaanse bond heeft geen enkele invloed op zijn loopbaan als speler van Barcelona, zo benadrukt Piqué. "Een commerciële deal kan ik heel goed scheiden van wat ik al mijn hele leven doe: voetballen. En ik heb ook nooit enige hulp gehad. Als jullie vinden dat dit mijn wedstrijden beïnvloedt, dan ken je mij dus totaal niet. Het is slechts stoken om het stoken", aldus de Spanjaard, die dus vanaf 2019 met zijn bedrijf is betrokken bij de Supercopa in Saudi-Arabië.

El Confidencial onderschepte gesprekken tussen Piqué en de bondsvoorzitter Rubiales over de miljoenendeal. “Geri, gefeliciteerd. En ik heb het niet over de geweldige wedstrijd van gisteren of je doelpunt”, zei Rubiales op 15 september 2019 na de wedstrijd van Barcelona tegen Valencia (5-2 voor Barcelona). “Ik bedoel dat het al na twaalf uur is en de overeenkomst met Saudi-Arabië dus is bekrachtigd. Bedankt voor alles en je kan voor alles wat je nodig hebt bij mij terecht."

Op de persconferentie voor de Supercopa-editie van 2020 gaf Rubiales al toe dat het bedrijf van Piqué had geholpen met de totstandkoming van de deal. De bondsvoorzitter gaf hierbij aan dat de RFEF niet direct betaalde aan Kosmos, maar dat het hielp met commissies innen. Voor deze manier van betaling werd gekozen door de Spaanse voetbalbond om de ethische code van belangenverstrengeling niet te overtreden. Eerder kwam Kosmos al in het nieuws door bemiddeling van de Rakuten-sponsordeal met Barcelona. Ook hier leek sprake van belangenverstrengeling, aangezien Piqué een contractspeler van Barcelona is.