Kökçü kan niet genieten van succes in Europa: ‘Het is gewoon zwaar kut’

Donderdag, 14 april 2022 om 23:40 • Mart van Mourik • Laatste update: 00:11

Orkun Kökçü kan nog niet genieten van de 1-3 zege op Slavia Praag in de kwartfinale van de Conference League. Donderdagavond wist Feyenoord na het 1-1 gelijkspel een ticket voor de halve finale af te dwingen, maar toch overheerst de teleurstelling bij de middenvelder. Dat heeft alles te maken met zijn persoonlijke fout die voorafging aan de 1-1 van de Tsjechen. “Het gevoel is zwaar kut”, concludeert Kökçü.

Het was een droomstart voor Feyenoord, maar lang konden de bezoekers niet van de voorsprong genieten. Een rampzalige terugspeelbal van Kökçü resulteerde al na dertien minuten in de gelijkmaker: de middenvelder speelde doelman Ofir Marciano veel te kort aan, waardoor Ibrahim Traoré tussenbeide kon komen. De Ivoriaan, vorige week al trefzeker in De Kuip, omspeelde Marciano en rondde af in een leeg doel. Het doelpunt deed Slavia zichtbaar goed. Feyenoord had nadien veel moeite met het felle, voortdurend jagende Slavia, dat achterin nauwelijks in de problemen kwam.

Een blije Cyriel Dessers voor de camera ??



"Ben blij dat hij vandaag voor mij heeft gekozen en ben blij dat ik ook iets terug heb kunnen doen voor hem" pic.twitter.com/zhLt2AtC9k — ESPN NL (@ESPNnl) April 14, 2022

“Ik heb een heel dubbel gevoel eigenlijk”, erkent Kökçü voor de camera van ESPN. “Het is kut dat je dat eerste tegendoelpunt inleidt. Daar zit ik nu het meest mee. Het belangrijkste is dat we de halve finale hebben gehaald. Vandaag is het nog even rouwen, en daarna kunnen we uitkijken naar de halve finale. Je wil het je ploeg niet lastig maken. Maar toch denk ik iedere keer dat het door mij komt als we het moeilijk hebben. Dat is dus waarom ik me zo voel. De belangen zijn groot, dus je speelt heel erg met de gedachte in het hoofd van: we zullen toch niet door mij uitgeschakeld worden?”

“Het voelt wel zwaar kut eigenlijk”. vervolgt de middenvelder. “Ze komen naar je toe en zeggen: ‘Doorgaan, vergeten.’ Maar dat is niet altijd even makkelijk. Dat ze naar me toe komen, geeft wel aan dat we een heel sterk team zijn.Kon ik het feestje vieren achteraf? Nee nog niet. Ik denk dat ik er nog wel even mee zit, maar dat ik mijn ploeggenoten vanavond in ieder geval wel kan bedanken”, besluit Kökçü zelfbewust.

In tegenstelling tot zijn ploeggenoot komt Cyriel Dessers superlatieven tekort om zijn vreugde te beschrijven. De spits was tweemaal trefzeker en is, naast Tammy Abraham, na donderdagavond met acht treffers gedeeld topscorer van de Conference League. "Die glimlach gaat voorlopig niet van mijn gezicht. Dit is echt een fantastisch gevoel. Je speelt tegen een kampioen. Als je hier met 1-3 kan winnen en de halve finales kunt bereiken, geweldig. Dat hadden niet veel mensen ons gegeven voor de start van het seizoen, maar dat we hier staan is volledig verdiend", aldus Dessers.